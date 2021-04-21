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Kontrolden çıkan çift katlı halk otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1 yolcu öldü!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan çift katlı halk otobüsü, tünel içerisindeyken bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerle otobüse ok gibi saplandı ve otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti.

21 Nisan 2021 Çarşamba 12:16
Kontrolden çıkan çift katlı halk otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1 yolcu öldü!
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İstanbul Beşiktaş’ta sürücünün kontrolünden çıkan çift katlı halk otobüsü tünele girdiği sırada yol kenarındaki bariyerlere çarpıp durabildi. Çarpmanın şiddetiyle bariyerle otobüse ok gibi saplandı.

Kaza sırasında otobüsün içinde bulunan bir yolcu hayatını kaybederken, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Beşiktaş ilçesindeki Barbaros Bulvarındaki Balmumcu alt geçidinde meydana gelen kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra yolcular kontrollü bir şekilde kaza yapan aracın içinden çıkartılırken otobüste bulunan bir yolcunun hayatını kaybettiği bir yolcunun da yaralandığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor.




Son Güncelleme: 21.04.2021 12:16
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşçift Katlı Halk OtobürüIett OtobüsüKaza
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