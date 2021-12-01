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Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri ile ilgili merak edilenler

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri ne kadar maaş alıyor? Konunun tüm detayları haberimizde.

01 Aralık 2021 Çarşamba 11:23
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri ile ilgili merak edilenler
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Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikerleri, genellikle endüstri sanayisinde motorlu araç, makine ve parçalarının sorunsuz bir biçimde çalışmasını sağlamak, bakım onarımını yapmakla görevlendiriliyorlar. Bu mesleği yapmak isteyenler, en az önlisans düzeyinde eğitim almaları gerekiyor. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri ne kadar kazanıyor merak ediyor. 

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri'nin aylık geliri 4 bin 550 TL olarak belirleniyor. En düşük Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri geliri 2 bin 826 TL olarak belirlenirken en yüksek geliri ise 7 bin 300 TL olarak hesaplanıyor. 

İŞKUR üzerinden Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına ulaşabiliyorsunuz. İŞKUR'da Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına ulaşmak için tıklayınız! 


Son Güncelleme: 01.12.2021 11:23
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Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi TeknikeriKontrol Ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri Maaşı
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