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Kontakt veya numaralı lens nedir? Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Numaralı ve numarasız lens fiyatları

Göz sağlığında problem yaşayanlar , çeşitli göz renklerini kullanmak isteyenler lens kullanabilirler. Kontakt lens numaralı ve numarasız lensler nasıl kullanılır ve fiyatları nelerdir?

12 Mart 2021 Cuma 14:29
Kontakt veya numaralı lens nedir? Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Numaralı ve numarasız lens fiyatları
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Kontakt lens nedir?

 Gözünün yeşil, mavi farklı renklerde veya sağlık problemleri yaşayanlar lens kullanmaktadırlar. Miyop, astigmat, hipermetrop numaralı olurken, katarakt gibi hastalıkta göz içine takılabilir. Göz bozukluklarında uzağı göremeyenler miyop, yakına göremeyenler hipermetrop, bulanık görmek için astigmat teşhisi konulur. Numarasız ve numaralı lens seçeneği birçok araştıranlar için seçenek olmaktadır. Sağlık problemleri dışında kozmetik olarak araştırılmaktadır.

Normal göz derecesi

Dinlendirici gözlüklerin yanında 0,25-0,50 arasında olan ve daha fazla olanlar doktora danışarak lens veya gözlük yazmaktadır. Görmede sıkıntı yaşıyor iseniz bulanık görüyor iseniz en yakın sağlık kuruluşuna gitmelisiniz. 

Kontakt lens nasıl takılır?

*İçindeki kutuda lens suyu içinde saklanılır.

*Takmak istediğiniz vakit kutudan temiz ve steril şekilde çıkarılır. Elleriniz temiz olmalıdır. 

*Sağ gözünüze takmak için sol elinize aldığınız lensi yüzük parmağına yerleştirin. 

*Gözünüzü alttan ve üstten açtırarak göz bebeğinize yakın yere takın.

*Gözbebeğine yerleştirmek için sağa sola aşağı yukarı döndürerek tam yerleştirebilirsiniz. 

*Zamanla kullandıkça alışmaya başlarsınız.

Kontakt lens özellikleri, çeşitleri

-Aylık kullanılan

-Mavi, sarı, yeşil numara veya numarasız

-Yıllık gözünüzde kalanlar

-Aylık kullanılan

-Gece gözünüzden çıkmayanlar

-Sert oksijen, gaz geçirgen olanlar

-Yakın uzak sorunu yaşayanlar için üretilenler

-Hybrid yumuşak kontrat

-Renk körlüğü rahatsızlığı olanlar için Kromojen

-Teröpatik ve proestetik lensler

Numaralı lens fiyatları

*Optikçilerde 80 TL’den başlayan fiyatlarla

*Saydamlar özel kutularda 70 TL’den başlayan fiyatlarla

*80 TL, 100 TL ,500 TL, 1000 TL ve daha fazla tutarlarda ekstra özellikler sunan mevcuttur. 

En iyi lens markalar ve fiyatlar

-1Day Acuvue define sparkle/shimmer 108,90 TL

-Rainbow 138-640 TL

-Amazon Colours 99-300 TL

-Johnson ve Johnson Acuvue OASYS for Astigmatism 99,90-560 TL

-Acuvue MOIST 89,90-1160 TL

-Adore lens 230 TL 

SGK lens ödemelerinden kimler yararlanabilirler?

Katarakt ameliyatı olanlar

Lens bağı kopan, ağır zarar görenler

Gözlük kullanması zararlı olan çocuklar (2 yılda bir kontrol olmaları şartı ile)

 

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 14:29
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