Kömür yardımı sorgulama nasıl yapılır? Kömür yardımı kimlere yapılır?

Kaymakamlığa bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kış aylarında kömür yardımı yapmaktadır. Vatandaşların bu önemli yardımdan faydalanabilmeleri için kurumun belirlediği bazı şartlar bulunmaktadır.

Kömür yardımı kimlere yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan bu yardımdan;

- Fakirlik belgesi bulunan fakir aileleri

- Sosyal yardım alan ve vakıf tarafınca muhtaç olduğu belirlenen,

- Kişi başı geliri net asgari ücretin 1/3’ü altında olan,

- Başvurusu uygun görülen diğer muhtaç aileler faydalanabilmektedir.

Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kömür yardımı başvuruları ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Kimlik belgeniz ve varsa fakirlik belgeniz ile kuruma başvuru yapabilirsiniz.

T.C kimlik numarası ile kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kömür yardımı sorgulama nasıl yapılır?

Kömür yardımı başvuruları T.C kimlik numarasıyla online olarak yapılamamaktadır. Başvurular yalnızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat müracaat edilerek gerçekleştirilmektedir.

Kömür yardımı sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden ‘SYDV yardım sorgulama’ menüsünden yapılabilmektedir. Diğer bir sorgulama yöntemi ise kömür yardımı telefon hattını arayarak sorgulama yapmaktır.

Kömür yardımı sorgulama telefon numaraları

Kömür yardımı sorgulaması için belirlenen SYDV numaraları şunlardır;

- Yüreğir SYDV telefon numarası: (0322) 322 83 81

- Şahinbey Belediyesi kömür yardımı sorgulama telefon numarası: 444 2 701

- Gaziantep kömür yardımı sorgulama numaraları: 444 2 770

- Şahinbey SYDV: (0342) 220 10 57

- Şehitkamil SYDV: (0342) 613 98 20