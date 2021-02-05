Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri

Kış aylarının gelmesi ile ısınma ihtiyaçları gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, maddi durumları sıkıntılı olan vatandaşların mağduriyetini önlemek ve kış aylarında zorluk çekmemeleri için devlet tarafından karşılanan ayni yardımlardır. Vakıflarında yardım ettiği bu yardımlar durumu kötü olan vatandaşların kapılarına kadar ulaşırken bazen coğrafi ve iklimsel şartların yetersizliği gibi durumlarda vatandaşlardan belli bir noktalara gelerek kömür alınması istenir.

Kömür yardımı başvurusu nereden yapılır?

Kömür yardımı almak isteyen vatandaşlar genellikle Valilikler veya Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılmaktadır. e- devlet üzerinden kömür yardımı başvurusu yapılmamaktadır. Ancak kömür yardımı başvuru sonucunu sorgulamak için e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Kömür yardımı başvurusu ne zaman yapılır?

Başvuru şartları nelerdir?

İlk olarak aranan şartlar altında bağlı olunan vakıfa ait aktif yardım dosyası bulunması gerekmektedir. Aktif yardım dosyası bulunmuyor ise kimlik ile beraber bağlı olunan Sosyal Yardımlaşma Vakfına giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Hanede sosyal güvencesi bulunan vatandaşların bulunmaması gerekmektedir. SSK veya BAĞ-KUR kaydı olmayan kişilere yardım yapılmaktadır. Ailede aktif vergi kaydının bulunması ile kömür yardımı yapılmamaktadır.

Şartların hepsi karşılansa da son kararın vakıf mütevelli heyetini verecektir.

Kömür yardımı başvurusunun ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar bulunan bölgenin kışa ne zaman girdiği ile alakalıdır. Bu sorunun kesin bir cevabı olmamak ile birlikte kömür işletmeleri her ile ayrı kömür gönderimi yapmaktadır.

Her aileye 30 torba yardım yapılırken yaklaşık bu miktar 750 kilo olarak verilmektedir. Kömür yardımı sorgulamak için ayrıca ALO 144 telefon hattını arayarak öğrenebilirsiniz.

Belediyeden kömür yardımı yapması hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Belediyeler yakacak yardımı altında nakdi yardımlar yapmaktadır. Kömür yardımları çoğunlukla Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından verilmektedir.