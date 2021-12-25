Kömür yardımı başvuru koşulları nelerdir? Kömür yardımı için nereye başvurulur?

Kömür yardımı, kış aylarında ailelerin soğuktan korunmasını sağlamak ve kış aylarında sorun yaşamamaları için uygulanan desteklerden biridir. Kömür yardımı, düşük gelirli ailelere sosyal destek sağlanmasıdır. Yardım, Türkiye kömür işletmeleri yetkilileri tarafından belirlenen kurallara göre verilmektedir. Kömür yardımı nasıl alınır?

Kömür yardımı alma koşulları

Kömür yardımı bakıma muhtaç vatandaşlar için verilmektedir. İnsanlar mali açıdan yeterlilik sağlayamıyorsa , kömür yardımına ihtiyacı olan tüm aileler, yardıma ihtiyaç duyduklarını kanıtlayan l yoksulluk belgelerine muhtarlıktan başvurup alarak yardım başvurusunda bulunabilirler.

Yardıma muhtaç vatandaşlar, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde kuruluşlar, belediyeler, ilçe yönetimleri ve hayır kurumları aracılığıyla odun kömürü yardımı alabilirler. Geçmişte kömür yardımı başvurusunda bulunanlar tekrar sormadan kömür yardımı alır.

Kömür yardımı için nereye başvurulur?

Kömür yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurumları tarafından yapılmaktadır. Ayrıca sivil toplum kuruluşları,Kaymakamlıklar,valilikler ve belediyelerden de kömür yardımı alınabilir.

Kömür yardımı başvurusu

Kömür yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların öncelikle ikamet ettikleri yer, bağlı oldukları Sosyal yardım ve Dayanışma kurumları ile iletişime geçmeleri ve Sosyal Yardım başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişiler, kimlikleri ile Sosyal Yardım kurumlarına başvurarak 2021 yılında kömür yardımından yararlanabilirler.

Altenatif olarak, kömür yardımı talebinde bulunmak için belediyelerle temasa geçilebilir.

SYDV'den kömür yardımına başvurmak için başvuru yapılması gerekiyor. Kömür yardımı ile ilgili yardım talebinde bulunmak için önce bir dilekçe hazırlamanız gerekir. Kimlik bilgilerinizi vererek dilekçeyi alıp tamamlayabileceksiniz. Diğer bir seçenek ise kurumunuza daha önce başvuru yaptıysanız başvuru bilgileriniz incelenerek yeniden başvuru yapmadan işlemi tamamlayabilmektesiniz.

Kömür yardımı dilekçe öneği

…………………………..’NE

……………………………………………………. adresinde ikamet etmekteyim. Maddi durum sıkıntısı içerisinde hayatımızı idam ettirmekteyiz. Kışlık yakacağımız olmadığından ve alabilecek maddi gücümüz olmadığı için tarafınızca verilen kömür yardımından yararlanmak istiyoruz.

Gereğini arz ederim.. …/…/2021

Ad Soyad:

İmza:

Adres:

Telefon:

Kömür yardımı başvuru koşulları

Vakfınızın aktif bir yardım dosyası olmalıdır. Aksi takdirde kimliğinizi kullanarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurabilirsiniz. Yardım başvurusu için şu koşullar gereklidir;

Aktif vergi kayıtları bulunmamalıdır.

Ailede sosyal güvencesi olan birey bulunmamalıdır.

Sigortalıya yakıt yardımı yapılmaz.

Nüfusta kayıtlı adres ile ikamet adresinizin aynı olması gerekir.

Yoksulluk belgesi alabilmek için her ailenin gelirinin 853 liradan az olması gerekir.

Mali yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar, muhtarlık tarafından verilen bir yoksulluk belgesine sahip olmalıdır.

Yoksulluk durumları, Sosyal Yardımlaşma Vakfına yapılan başvurular ve yetkili personel tarafından incelenir.

Yardım için başvuranların daha önce Sosyal Yardımlaşma vakıflarına başvurmamış olması gerekir

Bu şartları sağlayanlar kömür yardımı alabilirler.

e-devlet üzerinden kömür yardım başvurusu yapılır mı?

e-devlet üzerinden kömür yardımı başvurusu yapılamamaktadır. Kömür yardımı başvurusu bağlı bulunduğunuz belediyenin sosyal yardım vakıflarına yapılmaktadır. Ancak, kömür yardımı başvurusu yaptıysanız başvuru sorgulamayı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Sosyal yardım bilgilerini sorgulama sayfasından başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.

Kömür yardımı başvurusu için gereken belgeler

Fakirlik belgesi,

Muhtarlıktan alınan yoksulluk durumunu gösteren belge,

Başvuran kişinin ait T.C kimlik belgesi fotokopisi,

Başvuran kişinin belgeler ile beraber yardım dilekçesi doldurması,

Yardım dilekçesi içerisinde kişisel bilgilere yer verilmesi gerekir.

Belediye kömür yardımı başvurusu

Kömür yardımı her zaman başvuru yoluyla elde edilmez. Belediye yönetimi, kaymakamlıklar ve Muhtar aracılığıyla devlet idaresine bağlı kurumlara da başvuru yapılabilmektedir. Bu başvurular gözden geçirilir. İnceleme sırasında ailenin durumu ve yardıma ihtiyaç olup olmadığı kontrol edilecektir. İnceleme sonra belediye her kış akaryakıt yardımı yapacak. Belediye, yakıt yardımı olarak en az 1 ton kömür dağıtıyor. Tutar, yaşadığınız şehrin hava koşullarına ve aile bireylerinin sayısına göre değişir.

Sigortalı ve sabit aylık geliri olan kişilere değil, ihtiyacı olan vatandaşlara kömür yardımı yapılır. Ancak sigortalı çalışanların geliri kişi başına düşen hane geliri 701 TL’den az ise kömür yardımı için başvurabilirler.

Kömür yardımı ne zaman dağıtılır?

Kömür yardımının kış aylarına girmeden önce başvurusu gerçekleşir. Yetkililer tarafından başvuru sonrası 1 ve 2 ay içinde başvuran kişilere yardımları yapılır. Yaklaşık olarak her aileye 30 torba kömür verilmektedir.