Kömür yardım başvurusu nasıl yapılır? Kömür yardım dilekçe örneği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma muhtaç aileler için nakdi ve ayni yardımlar düzenlemektedir. Bu yardımlar içerisinde öne çıkanlar arasında kömür ve odun yardımları bulunuyor.

Kömür yardım başvuruları nasıl yapılır?

Kömür ve yakacak yardımı başvurularında ilk olarak talep dilekçesi hazırlamanız gerekiyor. Eğer kuruma daha önce başvuru yaptıysanız yeniden başvuru yapmanız gerekmez. Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Kaymakamlık, Valilik ve Belediyelere dilekçeyle başvuru yapabilirsiniz.

Kömür yardım başvurusu dilekçe öneği

…………………………..’NE

……………………………………………………. adresinde ikamet etmekteyim. Maddi durum sıkıntısı içerisinde hayatımızı idam ettirmekteyiz. Kışlık yakacağımız olmadığından ve alabilecek maddi gücümüz olmadığı için tarafınızca verilen kömür yardımından yararlanmak istiyoruz.

Gereğini arz ederim.. …/…/2020

Ad Soyad:

İmza:

Adres:

Telefon:

Kömür yardımı başvuru şartları nelerdir?

Kömür yardım başvurusu yapabilmek için;

Aktif vergi kaydınızın olmaması,

Hane içerisinde kimsenin sosyal güvencesi olmaması,

Nüfus dairesinde kayıtlı adres ve ikamet ettiğiniz adresin aynı olması,

Yoksulluk belgesi almak için hane başına düşen gelirin 701.00 TL’den az olması gerekmektedir.

Kömür yardımı almak için gereken belge ve evraklar nelerdir?

Yakacak yardımı başvurularında gereken belgeler;

Fakirlik belgesi,

Yoksulluk belgesi,

Başvuru T.C. kimlik belgesi,

Yardım dilekçesidir.

Belediye kömür yardımları nasıl alınır?

Kömür yardımları daima başvuru ile alınmaz. Kaymakamlık, belediye veya muhtarlıklara yapılan başvurularda inceleme yapılır ve yapılan incelemelerin ışığında belediye her kış yakacak yardımını ihtiyaç sahibine ulaştırır. Belediye, yakacak yardımlarında en az 1 ton kömür dağıtımı yapılmaktadır.