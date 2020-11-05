Kömür, gıda, elektrik faturası yardımları ne kadardır, başvurular nasıl yapılır, yardımlar nasıl alınır?

Devlet, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı aracılığıyla vatandaşlara önemli yardım sağlamaya devam ediyor. Yardıma muhtaç ve uygun olan aileler elektrik, yakıt veya yiyecek için destek alabilirler. Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan yardım, ailenin ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Devlet, vatandaşlara yakıt, yiyecek veya elektrik için ödeme yapmak gibi önemli yardımlar sağlar.

Devlet Gıda ve Kömür Gibi Sosyal Yardımları Hangi Şartlara Göre Veriyor?

Devlet tarafından sağlanan gıda ve kömür gibi aile yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Dar gelirli ailelere yapılan bu yardımlarda ailenin geliri belirleniyor. Sağlanan gıda ve kömür yardımı miktarı ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilir. Devlet, düşük gelirli aileler ve temel gıda ihtiyaçları için destek sağlar.

Elektrik Faturası Yardımı Kimlere Veriliyor?

Gıda yardımı miktarı ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Kışın yakıt yardımı alacak aileler de ihtiyaçlarına göre belirlenecek. İhtiyaç sahibi ailelere en az 500 kg yakacak yardımı sağlanır.

Devlet yardımlarından biri olan elektrik faturası yardımında muhtaçlık durumu ve gelir tespiti gibi şartlar aranmaz. Elektrik yardımı almak isteyen kişilerin evde bakım, emekli aylığı veya engelli aylığı alması gerekir. Bu üç yardım biçiminden hiçbirini almayan vatandaşlar, elektrik faturalarıyla ilgili yardımdan yararlanamazlar.

Elektrik yardımı almak isteyen aileler için kişi başına gelir asgari ücretin 1 / 3'ünden az olmalıdır. Devlet yardımı alan ve asgari ücretten önemli ölçüde daha düşük gelire sahip vatandaşlar, hanedeki kişi sayısına bağlı olarak elektrik faturalarına yardım alabilirler.