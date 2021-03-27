Komşuya gitmek için çıktığı evi cayır cayır yandı

Kocaeli’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Derince Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi evinden komşusuna gitmek için çıktığı sırada geçimini kağıt toplayarak sağlayan Gökhan Güler adlı kişinin evi bir süre sonra yanmaya başladı. Çıkan yangını görenler hemen durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ,sağlık ve polis ekipleri intikal ederken İtfaiye ekipleri çıkan yangına anında müdahale ederek yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Komşusuna gitmek için evden çıktığı anda evi yanarak kullanılmaz hale gelen evini gören Gökhan Güler Kocaeli’ne Adana’dan geldiğini kağıt toplayarak geçimini sağladığını anlatırken küle dönen evi için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.

