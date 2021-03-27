İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Komşuya gitmek için çıktığı evi cayır cayır yandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kağıt toplayan bir kişi komşusunun evine gitmek için dışarı çıktıktan sonra evi alev alev yandı.

27 Mart 2021 Cumartesi 21:57
Komşuya gitmek için çıktığı evi cayır cayır yandı
Takip Et:

Kocaeli’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Derince Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi evinden komşusuna gitmek için çıktığı sırada geçimini kağıt toplayarak sağlayan Gökhan Güler adlı kişinin evi  bir süre sonra yanmaya başladı. Çıkan yangını görenler hemen durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ,sağlık ve polis ekipleri intikal ederken İtfaiye ekipleri çıkan yangına anında müdahale ederek yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Komşusuna gitmek için evden çıktığı anda evi yanarak kullanılmaz hale gelen evini gören Gökhan Güler Kocaeli’ne Adana’dan geldiğini kağıt toplayarak geçimini sağladığını anlatırken küle dönen evi için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.



Son Güncelleme: 27.03.2021 21:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KocaeliYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Cemre Solmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Cemre Solmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
Günlük burç yorumları; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı

Popüler Haberler

İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? 2021 Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Netflix Fatma dizisi yayın tarihi açıklandı
Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bugün kimin maçı var? TV 27 Mart 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
İş Bankası 5000 TL kredi başvurusu
Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler
Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut yaşı ve oynadığı diziler
Gürcistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Sefer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Güliz Aybay dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Ruhi Sarı doğum tarihi
Super Farm Coin nedir, nasıl alınır?
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu'nun hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.