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Komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı

Konya’da bir süreliğine şarj aleti almak için komşusuna çıkan Çiğdem Geldi'nin evine geri döndüğünde evinden altın, pırlanta ve paraların bulunduğu toplam değerinin 100 bin lira olan eşyaları çalındı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 15:18
Komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı
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Konya Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan Çiğdem Geldi adlı kişi üst kat komşusuna şarj aleti almaya çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra evine geri dönen kadın neye uğradığını şaşırdı.


Evine geldiğinde paralarının ve altınlarının olmadığını fark eden kadın hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Evinde bulunan bir miktar para,çeyrek alrın ,gram altın 1 adet beşibiryerde bilezik ,altın zincirden oluşan ziynet eşyalarının çalındığını polise söyledi. Toplam değerinin 100 bin TL olduğu öğrenilen ziynet eşyaları için polis inceleme başlattı.

Olay gününü anlatan mağdur kadın 10-15 dakikalığına üst kata çıktığını para gitmek için eve geldiğinde portmantosunda bulunan paralarının olmadığını fark edince hemen altınlarına bakmak için yatak odasına gittiğinde altınlarının olmadığını söyledi.100 bin TL zarara uğradığını söyleyen mağdur kadın yetkililerden yardım istedi.



Son Güncelleme: 04.11.2020 15:18
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Anahtar Kelimeler:
KonyaHırsızlık
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