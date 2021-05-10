Komşusu olan karı kocayı pompalı tüfekle vuran kişi tutuklandı

İzmit’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Şahinler Köyünde çiftçilik ile geçinen 53 yaşındaki Mehmet Akkuzu kızına mesaj attığı iddia edilen 45 yaşındaki Serkan Akarsu ve 42 yaşındaki eşi Gülseren Akarsu ile arasında husumet başladı. Mahkemelik olan taraflar arasındaki husumet 2 yıldır devam ederken tarlada karşılaşan taraflar tartışmaya başlayınca Akkuzu Akarsu ailesini pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

Yaşanan olay sonrasında bölgeye Jandarma ekipleri intikal etti. Mehmet Akkuzu ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme neticesinde Akkuzu tutuklanarak ceza evine gönderildi.

