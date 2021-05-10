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Komşusu olan karı kocayı pompalı tüfekle vuran kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kızlarına mesaj attığını iddiasıyla aralarında husumet başlayan aileyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:32
Komşusu olan karı kocayı pompalı tüfekle vuran kişi tutuklandı
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İzmit’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Şahinler Köyünde çiftçilik ile geçinen 53 yaşındaki Mehmet Akkuzu kızına mesaj attığı iddia edilen 45 yaşındaki Serkan Akarsu ve 42 yaşındaki eşi Gülseren Akarsu ile arasında husumet başladı. Mahkemelik olan taraflar arasındaki husumet 2 yıldır devam ederken tarlada karşılaşan taraflar tartışmaya başlayınca Akkuzu Akarsu ailesini pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

Yaşanan olay sonrasında bölgeye Jandarma ekipleri intikal etti. Mehmet Akkuzu ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme neticesinde Akkuzu tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Son Güncelleme: 10.05.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
TartışmaKocaeli
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