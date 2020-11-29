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Komşuların kötü koku geldiği daireden rahatsız olması sonucunda eve gelen polisler cansız bedenle karşılaştı

Afyonkarahisar'da, yaşlı adamından evinden gelen kötü kokudan rahatsız olan komşular polise ihbarda bulundu. İhbar dolaysıyla eve gelen polis ekipleri 88 yaşındaki Mehmet Selahattin Örsdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

29 Kasım 2020 Pazar 09:28
Komşuların kötü koku geldiği daireden rahatsız olması sonucunda eve gelen polisler cansız bedenle karşılaştı
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Afyonkarahisar’da bir apartmanda tek başına yaşayan 88 yaşındaki  Mehmet Selahattin Örsdemir'in evinden kötü kokular gelmeye başladı.Gelen kötü kokudan rahatsız olan komşular polise ihbarda bulunarak Mehmet Selahattin Örsdemir’in evinden gelen kötü kokuyu aktardılar. İhbar üzerine olay geçtiği adrese gelen polis ekipleri eve girerek durumu kontrol etmek istedi. Eve giren polis ekipleri, Selahattin Örsdemir’in cansız bedenini yatağında yatar pozisyonda buldular. 

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Hemen çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Örsdemir'in 10- 15 gün önce öldüğünü tespit etti. Evde yapılan incelemelerde yaşlı adamın ölümünde evde şüpheli bir durum olmadığını belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni inceleme için morga gönderildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak olan  otopsi sonucunda belli olacak.



Son Güncelleme: 29.11.2020 09:28
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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisarölüm Haberi
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