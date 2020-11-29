Komşuların kötü koku geldiği daireden rahatsız olması sonucunda eve gelen polisler cansız bedenle karşılaştı

Afyonkarahisar’da bir apartmanda tek başına yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Selahattin Örsdemir'in evinden kötü kokular gelmeye başladı.Gelen kötü kokudan rahatsız olan komşular polise ihbarda bulunarak Mehmet Selahattin Örsdemir’in evinden gelen kötü kokuyu aktardılar. İhbar üzerine olay geçtiği adrese gelen polis ekipleri eve girerek durumu kontrol etmek istedi. Eve giren polis ekipleri, Selahattin Örsdemir’in cansız bedenini yatağında yatar pozisyonda buldular.

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Hemen çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Örsdemir'in 10- 15 gün önce öldüğünü tespit etti. Evde yapılan incelemelerde yaşlı adamın ölümünde evde şüpheli bir durum olmadığını belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni inceleme için morga gönderildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.

