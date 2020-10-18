İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...

Komşular duvar yüzünden çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep Nizip'te komşu olan iki aile arasında sınır olan duvarın yüksekliği meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Kavga sonunda bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

18 Ekim 2020 Pazar 23:44
Komşular duvar yüzünden çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Takip Et:

1 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin ise yaralandığı duvar kavgası bugün Gaziantep Nizip'te yaşandı.

Gelen son dakika bilgisine göre Nizip'te yaşayan ve komşu olan iki aile arasında sınır olan duvarın yüksekliği sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve taraflar arasında silahlı çatışmaya döndü. Silahların ateşlendiği kavgada 30 yaşında ki Barış Ş. ve kavgaya karışan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.


Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan Barış Ş ve diğer yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Barış Ş. isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisine hastanelerde devam edilen diğer yaralıların arasında durumu kritik olanları olduğu öğrenilirken, Kavga mahali jandarma tarafından ablukaya alındı.

Kavganın meydana geldiği köyde giriş çıkışlar tutulurken, ekipler hastanelerde olayların büyümemesi için önlem aldı.

Jandarma kavga ile ilgili olarak soruşturmasını sürdürüyor.



Son Güncelleme: 18.10.2020 23:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GaziantepNizipDuvar Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu
Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu
Konya'da acı olay! Yaralı kurtulduğu kazada eşi ve oğlunu kaybetti
Konya'da acı olay! Yaralı kurtulduğu kazada eşi ve oğlunu kaybetti
Tarlada akıl almaz ölüm. Herkes kalp krizi zannetti ama ölüm sebebi elektrik akımı çıktı
Tarlada akıl almaz ölüm. Herkes kalp krizi zannetti ama ölüm sebebi elektrik akımı çıktı
İstanbul'da komşu dehşeti! Komşunun kafasına baltayla vurdu
İstanbul'da komşu dehşeti! Komşunun kafasına baltayla vurdu
Uçakta unutulan eşyalar için gittiler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı kuyruğun sonu görünmedi
Uçakta unutulan eşyalar için gittiler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı kuyruğun sonu görünmedi

Popüler Haberler

Hırdavat sektöründe bayilik verenler 2020
Andorra'da asgari ücret ne kadar?
Milletvekili maaşları ne kadardır? Ekim 2020 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
2020 Black Cuma indirim günleri ne zaman başlayacak? Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi gün ve zamanı
Torun bakım maaşının kesildiği durumlar nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları
KOSGEB Tarafından Desteklenen Girişimcilere Ne Kadar Bütçe Verilmektedir?
İhbar tazminatı nedir, kimlere verilir? İhbar tazminatı ödenmezse ne olur?
ATV yeni dizisi Beni Bırakma dizi oyuncuları ve dizi konusu
Yaz96 Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek? Oyuncu Kadrosunda Kimler Bulunuyor?
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2020
Sağlık Raporu nerden alınır? Sağlık raporu alma ve çıkarma ücreti
Telefon ile kredi kartı iptali nasıl yapılır? Kredi kartı iptal işlemleri
2020 askere gitme yaşı kaçtır? Yeni askerlik sisteminde askerlik yaş sınırı kaç oldu?
Telefonu şarjda bırakmak zararlı mı? Batarya ömrünü etkiler mi?
Mübaşir nedir? Mübaşir olmanın şartları nelerdir? Mübaşirler ne kadar maaş alır?
Menajerimi Ara Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan'ın dizideki rolü ve hayatı
Menajerimi Ara Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisi Rasim’i kim canlandırıyor? Uygar Özçelik'in biyografisi
Arıza dizisi Halide karakterini kim canlandırıyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Arıza dizisindeki Salman karakteri kimdir? Numan Çakır nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.