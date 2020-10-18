Komşular duvar yüzünden çatıştı! Ölü ve yaralılar var

1 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin ise yaralandığı duvar kavgası bugün Gaziantep Nizip'te yaşandı.
Gelen son dakika bilgisine göre Nizip'te yaşayan ve komşu olan iki aile arasında sınır olan duvarın yüksekliği sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve taraflar arasında silahlı çatışmaya döndü. Silahların ateşlendiği kavgada 30 yaşında ki Barış Ş. ve kavgaya karışan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kavganın meydana geldiği köyde giriş çıkışlar tutulurken, ekipler hastanelerde olayların büyümemesi için önlem aldı.
Jandarma kavga ile ilgili olarak soruşturmasını sürdürüyor.
Son Güncelleme: 18.10.2020 23:44