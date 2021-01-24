Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması kanlı bitti! 4 yaralı

4 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kavga olayı bugün öğlen saatlerinde Samsun İlkadım'da yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle birlikte abi kardeş Ersin K.'ye ve kavgayı ayırmaya çalışan kapı Mehmet A.'ya saldırdı. Ev sahibi Ersin K. yumrukların etkisiyle yaralanırken, kapıcı Mehmet A. ve Ersin K.'nın yakınları olan Sündüz K. ve İrfan K. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandılar.
Durumun ekiplere bildirilmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Apartman sakinlerine dehşeti yaşatan 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Kavgada yaralanan 4 kişi ise yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.