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Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması kanlı bitti! 4 yaralı

Samsun'da aynı apartmanda oturan komşular arasında 'bebek sesi' sebebiyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

24 Ocak 2021 Pazar 22:20
Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması kanlı bitti! 4 yaralı
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4 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kavga olayı bugün öğlen saatlerinde Samsun İlkadım'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre 38 yaşındaki G.A ve 44 yaşındaki ağabeyi Ö.A apartmandan gelen bebek sesinden rahatsız oldu ve sesin çıktığı evin kapısına gelip, ev sahibi Ersin K. İle bu sebeple tartıştılar.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte abi kardeş Ersin K.'ye ve kavgayı ayırmaya çalışan kapı Mehmet A.'ya saldırdı. Ev sahibi Ersin K. yumrukların etkisiyle yaralanırken, kapıcı Mehmet A. ve Ersin K.'nın yakınları olan Sündüz K. ve İrfan K. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandılar.

Durumun ekiplere bildirilmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Apartman sakinlerine dehşeti yaşatan 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Kavgada yaralanan 4 kişi ise yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 24.01.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
KavgaSamsun Kavga
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