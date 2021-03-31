Komik 1 Nisan şakaları - En değişik, farklı ve eğlenceli whatsapp Nisan 1 şakaları

Bisküvi Arasına Diş Macunu
Kremalı bir bisküvi alın. Bu bisküviyi birkaç parçaya bölün ve aralarına diş macunu sıkın. Tıpkı normal bir bisküvi paketiymiş gibi sırayla dizin. Sonrasında yanınıza gelen arkadaşlarınıza bu bisküviden ikram edin. Siz normal bir şekilde normal bisküvileri yerken tadının normal olduğunu söylerken, macunu bisküvi yiyen kişi bu ne biçim bisküvi diyecektir. Sonrasında bunun komik bir 1 Nisan şakası olduğunu söyleyebilirsiniz.
- Yumurtalar haşlanır. Sarı kısımları çıkartılır ve yerine tereyağı konur.
- Ofis koltuklarına silikon sıkılır.
- Klavyedeki harfler karıştırılır.
- Koltuk altına kona konur.
- Telefon bantlama şakası
- Sevgiliye 1 Nisan
- Ayrılmak istediğinize inandırın ve sonrasında 1 Nisan diye bağırın.
- Sevgilinizin saçına benzeyen bir peruk alın ve makasla kesin.
En İyi 1 Nisan Şakaları
- Almanya’da bir radyo yayını sırasında bir köprüden geçerken 5 euro hazırlanması istenir. Çünkü köprünün artık ücretli geçişe tabi olduğu söylenir. Binlerce insan parasını hazır eder ancak bu şakadır.
- Samsun’da bir kişi, radyoya bağlandı. Ormandan binlerce filin insanlara doğru geldiğini söyledi. Birçok dinleyici bunun bir şaka olduğuna inanmadı ve hemen radyoyu arayarak bilgi almak istediler. Şakayı yapan kişi sonrasında 1 Nisan şakası yaptığını söyledi.
- Amerika’daki bir burger firması sol elle yemek yiyenlere özel bir menü vereceğini söyledi. Buna göre bir hamburger, solak birinin daha rahat yemesi için 180 derece dönecekti. Binlerce kişi bu restorana akın etti ancak firma 1 Nisan şakası olduğunu söylese de kimseye inandırmadı. Aynı menüden sağ el kullananlar için de yapıldı.
- Yıllar 1962 yıllarını gösteriyordu. İsveç’te renkli televizyonlar ilk kez gündeme gelmişti. Siyah beyaz ekrana çıkan bir şovmen, ekrana naylon bir kadın çorabı konulduğu takdirde siyah beyaz televizyonların da renkli bir şekilde izlenebileceğini söyledi. Sonrasında milyonlarca kişi bu yöntemi denedi ancak 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı.
- İngiliz astronom Patrick Moore, 1976 senesinde ekranlara çıkarak 1 Nisan günü Plüton’un Jüpiter arkasına geçeceğini ve dünyadaki yer çekiminin azalacağını söyledi. Tam o anda insanların zıplamaları halinde kendisini havada kalır gibi hissedeceğini ifade etti. Binlerce insan onun dediği gibi zıpladı. Bir kadın, 11 arkadaşıyla beraber zıplayarak havada kaldığını söyledi.
Son Güncelleme: 31.03.2021 11:15