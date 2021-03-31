Komik 1 Nisan şakaları - En değişik, farklı ve eğlenceli whatsapp Nisan 1 şakaları

Bisküvi Arasına Diş Macunu

yaklaşıyor. 1 Nisan’da birçok kişi sevdiklerine ve yakınlarına çeşitlilar yapmaktadır. Çünkü 1 Nisan tarihi şaka günü olarak kutlanmaktadır. Vatandaşlarımız komik 1 Nisan şakalarını araştırıyor. Sizlerde bu haberimizi okuyarak komik 1 Nisan şakalarını öğrenebilirsiniz. Bu haberimizde öğreneceğiniz şakaları okulda, evde, iş yerinde veya başka bir ortamda sevdiklerinize ve tanıdıklarınıza yapabilirsiniz. Bu şakalar kırıcı şakalar değildir.

Kremalı bir bisküvi alın. Bu bisküviyi birkaç parçaya bölün ve aralarına diş macunu sıkın. Tıpkı normal bir bisküvi paketiymiş gibi sırayla dizin. Sonrasında yanınıza gelen arkadaşlarınıza bu bisküviden ikram edin. Siz normal bir şekilde normal bisküvileri yerken tadının normal olduğunu söylerken, macunu bisküvi yiyen kişi bu ne biçim bisküvi diyecektir. Sonrasında bunun komik bir 1 Nisan şakası olduğunu söyleyebilirsiniz.

Yumurtalar haşlanır. Sarı kısımları çıkartılır ve yerine tereyağı konur.

Ofis koltuklarına silikon sıkılır.

Klavyedeki harfler karıştırılır.

Koltuk altına kona konur.

Telefon bantlama şakası

Sevgiliye 1 Nisan

Ayrılmak istediğinize inandırın ve sonrasında 1 Nisan diye bağırın.

Sevgilinizin saçına benzeyen bir peruk alın ve makasla kesin.

En İyi 1 Nisan Şakaları