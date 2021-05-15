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Kolonya faciası! İki kardeş hayatını kaybetti

İstanbul Pendik'te yaşanan acı olayda kolonya içtiği öne sürülen 2 kardeş evlerinde ölü olarak bulundu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:15
Kolonya faciası! İki kardeş hayatını kaybetti
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2 kardeşin hayatını kaybettiği acı olay bugün İstanbul Pendik'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre Pendik'te birlikte aynı evde yaşayab 35 yaşındaki U.C ve 37 yaşındaki Z.Ç isimli kardeşlerden haber alamayan yakınları şüphelenip durumu polise bildirdi.  Kardeşlerin evini tespit eden ekipleri eve geldi ve kapıyı açan olmayınca içeriye girdi.

Eve giren ekipler iki kardeşi evde hareketsiz şekilde yatar vaziyette buldu. 112 sağlık personelinin yapmış olduğu incelemede iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kolonya şişesi bulunduğu aktarıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kolonya içerek hayatlarını kaybettiği anlaşılan iki kardeşin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan kardeşlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ve polis ekipleri, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirdi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 15:15
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Anahtar Kelimeler:
Iki Kardeşin ölümüKolonya Faciası
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