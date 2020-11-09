Kolay ve lezzetli Etimek Tatlısı tarifi!

Mutfakta zaman geçirmeyi sevenlerin en kolay ve en lezzetli tatlı olarak adlandırdıkları Etimek tatlısı tarifi merak ediliyor. Tatlı yapmak için fazla vakti olmayanların misafirleri için yaptığı Etimek tatlısı gerek lezzeti gerekse kolay yapılması ile sevilen tatlılar arasındadır.

Etimek tatlısı malzemeleri

12 adet tuzsuz etimek

Şerbeti için

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Muhallebisi için

1 litre süt

6 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için

1 paket kremşanti

1 su bardağı süt (200ml)

Ceviz ya da Antep fıstığı

Etimek tatlısının yapılışı

Etimek tatlısını yapmak için ilk olarak 1,5 su bardağı şeker ile 2 su bardağı ılık suyu ocağa alarak kaynatalım. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alarak 10 dakika dinlendirelim. Geniş bir borcamın için 12 adet Etimeki koyalım. Dinlenen şerbeti etimeklerin üzerine eşit bir şekilde dağıttıktan sonra muhallebiyi yapmaya başlayabiliriz.

1 litre sütün içerisine bir paket vanilya ve tereyağı hariç tüm muhallebi malzemelerini alarak karıştırarak kaynatalım. Kaynama başladıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyelim. 2 – 3 dakika sonra muhallebinin altını kapatarak dinlenmeye alalım.

Krem şantiyi hazırladıktan sonra iyice soğuyup kıvam alması için dolaba koyalım. Bu sırada şerbetle ıslattığımız etimeklerin üzerine muhallebiyi eşit şekilde yayalım. Tatlıyı soğumaya ve dinlenmeye bırakalım. Tatlımız soğuyup dinlendikten sonra dolaba soğuması için koyduğumuz krem şantiyi tatlının üzerine eşit şekilde dağıtalım. Üzerine steç film kapatarak dolaba koyalım. Tatlınız servise hazır.