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Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?

Vücuda ve cilde sayısız faydası bulunan ve cildin gençleşmesini sağlayan kolajen nedir, kolajenin faydaları nelerdir hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik.

08 Aralık 2021 Çarşamba 17:25
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
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Günümüzde birçok bakım ürününün içerisinde bulunan kolajen, dokulara esneklik sağlar ve kırışıklıkları azaltır. Ayrıca vücut için de büyük faydaları bulunan kolajen, kalp sağlığını korur, sindirim sistemini düzenler göz sağlığını korur ve kemikleri güçlendirir.

Kolajenin faydaları nelerdir?

Kolajen, vücudumuzda bulunur ve vücudumuzun kendi ürettiği bir proteindir. Yaş ilerledikçe vücuttaki kolajen üretim seviyesi azalmaktadır. Böylelikle cilt esnekliğini kaybetmeye başlıyor ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Araştırmalara göre kolajenler kemiklere ve cilde iyi gelmesinin yanı sıra iyi bir madde olarak da yorumlanıyor.

-Cilde ışıltı kazandırır.

-Cildin ihtiyaç duyduğu nemi karşılar.

-Cildin esnekliğini korumaya yardımcı olur.

-Saç köklerini güçlendirir.

-Göz koneasını güçlendirir, göz sağlığına iyi gelir.

-Kan dolaşımını hızlandırır.

-Eklem ağrılarını giderme ve onarma konusunda yardımcı olur.

Kolajen hangi yiyeceklerde bulunur?

-Kemik suyu

-Et, balık ve tavuk

-Kırmızı meyve ve sebze


Son Güncelleme: 08.12.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
KolajenKolajenin Faydaları
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