Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı

Esenyurt’un Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççi dükkanına girenlerin çıkmaması ve ortalarda görülmemesini şüpheli bulan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler işletmeye denetim için gidildi.

DAR MERDİVEN PAVYONA ÇIKTI

Belediye zabıtası girdikleri kokoreç dükkânın da alt kata inen dar merdivenlerin ışıklı neon aydınlatmalı olduğunu görünce şüphelenip alt kata indiklerinde gözlerine inanamadılar.

Dükkânın alt katında neon ışıklarla aydınlatılmış loş ortamda masa ve sandalyelerin bulunması müziklerin çalındığı ve alkollü içki tüketilen bir pavyon olduğu görüldü.

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen ekipler işyeri işletmecilerine ceza keserek, işyerini mühürlediler.

Mahalleli ise beklemedikleri bu durum karşısında çok şaşırdılar.