İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı

Esenyurt'ta bir kokoreç dükkânına giren çıkanların şüpheli halleri ihbar edilince işyerine yapılan baskın sonucunda kokoreççinin alt katında gizli olarak pavyon işletildiği ortaya çıktı. Şaşırtan olayda dükkan mühürlenirken işletmecilere para cezası kesildi.

12 Kasım 2020 Perşembe 17:33
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı
Takip Et:

Esenyurt’un Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççi dükkanına girenlerin çıkmaması ve ortalarda görülmemesini şüpheli bulan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler işletmeye denetim için gidildi. 

DAR MERDİVEN PAVYONA ÇIKTI

Belediye zabıtası girdikleri kokoreç dükkânın da alt kata inen dar merdivenlerin ışıklı neon aydınlatmalı olduğunu görünce şüphelenip alt kata indiklerinde gözlerine inanamadılar.


Dükkânın alt katında neon ışıklarla aydınlatılmış loş ortamda masa ve sandalyelerin bulunması müziklerin çalındığı ve alkollü içki tüketilen bir pavyon olduğu görüldü.

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen ekipler işyeri işletmecilerine ceza keserek, işyerini mühürlediler. 

Mahalleli ise beklemedikleri bu durum karşısında çok şaşırdılar.



Son Güncelleme: 12.11.2020 17:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtPavyon Kokoreçci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüs aşısını bulan şirket BioNTech'e siber saldırı
Korona virüs aşısını bulan şirket BioNTech'e siber saldırı
Eski uzman çavuş eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti
Eski uzman çavuş eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti
Vicdansız anne böyle görüntülendi! 3 günlük bebeğini terk etti
Vicdansız anne böyle görüntülendi! 3 günlük bebeğini terk etti
İstanbul'da, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
İstanbul'da, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü
71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü
Ankara'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Ankara'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Popüler Haberler

Rüyada tekneye bindiğini görmek neye işaret eder? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamları ve yorumları
ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı ödünç para yardımı kampanyasından kimler nasıl faydalanabilir?
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Yeni Af yasası ve ceza infaz yasası maddeleri nelerdir? Af yasasındaki son gelişme ve detaylar
Define arama işlemleri için izinler nerden alınmalıdır? Başvurular nasıl yapılır?
Kamu ve özel kurumlarda çalışmak üzere 1600 farklı pozisyona 50 Bin memur ve işçi alımı
Telefon görüşmeleri nasıl dinlenir? Android Iphone telefon dinleme uygulaması
Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devlet maaş yardımı başvuru şartları ve yardım miktarı
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2020 hangileridir?
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
Devletten alınabilecek maddi yardımlar hangileridir? Başvuru şartları nelerdir?
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.