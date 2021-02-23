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Kojik asit nedir? Kojik asidin cilde faydaları nedir, nasıl uygulanır?

Cilt bakım sorunları, ciltte oluşan lekelere çok iyi gelen kojik asit yüzde parlak ve eşit cilt tonu sağlamaktadır. Dermatologlar tarafından onaylanan ve tavsiye edilen bu ürün nedir? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

23 Şubat 2021 Salı 08:03
Kojik asit nedir? Kojik asidin cilde faydaları nedir, nasıl uygulanır?
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Cilt sorunlarında başlıca etken olan lekeleri gidermek artık çok kolay. Problemli ciltleri eski haline getirebilmek için dermatologlar tarafından da geliştirilen ve onaylanan kojik asit mantarlardan elde edilen doğal matabolittir.  Vücudumuzda dönem dönem oluşan güneş hasarları veya hormonal dengesizlikler sonucu yüzde çıkan sorunlar, hamilelik döneminde değişen cilt tonu gibi birçok sorunlarını iyileştirmek için kullanılan kojik asit; melanin üreten aminoasit oluşumu engelliyor ve ciltteki oluşan koyu lekelerin oluşmasını engelleyerek ciltte beyazlaşma sağlıyor.
 

Kojik asid cilde ne gibi fayda sağlar?

Başlıca özellikleri ciltte oluşan renk değişimini etkilemektedir. Ciltte bronzlaşma veya iltihap sonrası ciltte oluşabilecek zararlı etkenleri gidererek ciltteki melalinin eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur.

Beyazlatıcı özelliği ile ciltte aşırı bir beyazlanma olmaz koyu tenli kişiler için daha uygundur.

Antioksidan işlevi de sağlayan kojik asit, güneş hasarlarının giderilmesine yardımcı olur.
 

 Kojik asit nasıl kullanılır? Nasıl uygulanır?

Kojik asit genellikle tek başına kullanılmaz herhangi bir serum, krem ya da kullandığınız temizleyici veya sabun ile beraber kullanılır. Sadece yüz bölgesinde kullanılmayan asit, çoğunlukla yüz boyun ve eller olarak cildin lekeli kısımlarında topikal şekilde uygulanır. Kojik asit kullanmadan önce mutlaka dermatolog ile görüşülmesinde fayda vardır. Hassas cilt yapısına giren kişiler için daha az kullanım söz konusudur. Haftada 3 kez serum veya krem ile beraber kullanılabilir.

Kojik asit uygulamadan önce süreceğiniz bölgenin temiz olması ve eşit şekilde sürülmesi gerekmektedir.

Cilt kojik asite alıştıktan sonra günlük bakımınıza dahil edebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 23.02.2021 08:03
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Anahtar Kelimeler:
Kojik AsitCilt LekeleriDermatolog
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