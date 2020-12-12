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Kodlu adres sistemi nedir? Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor

Türkiye kodlu adres sistemine geçiyor. Artık uzun uzun adres söylemek veya adres söylerken tedirgin olmak tarihe karışıyor. 9 haneli bir numarayla adresinizi ifade edebileceksiniz. Bu uygulamayla hem adresinizi söylerken tedirgin olmaktan kurtulacaksınız hem de kargoların evinizi bulmama ihtimali ortadan kalkacak. Peki, nedir bu kodlu adres sistemi?

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:29
Kodlu adres sistemi nedir? Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor
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İngiltere’de ve başka ülkelerde kullanılan kodlu adres sistemi, Türkiye’de de uygulamaya koyuluyor. Vatandaşlar, bir yere adreslerini verecekleri zaman tedirgin oluyorlar. Bu bazen kargo işlemlerinde, bazen nüfus müdürlüklerinde sıkça vatandaşı tedirgin ediyor. Artık bu tedirginlikler son buluyor. Vatandaşlar 9 rakamlı bir kodla adreslerini söyleyebilecekler.

 

Kodlu adres sistemiyle vatandaşlar, adreslerini belirtmek için 9 rakamlı kodu söyleyecekler. Başka hiçbir şey söylemelerine gerek kalmayacak. 9 rakamlı kodla bütün adres bilgileri sistemde gözükecek ve işlerini halletmiş olacaklar. Konuyla ilgili, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, “Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, ‘adres kodu’ başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok” dedi.

 

NASIL ALINACAK?

 

Test aşamasında olan uygulama henüz tamamlanmadı. Uygulama tamamlandığında e-Devlet üzerinden erişime sunulacak. Aynı zamanda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün intenet sitesinden de adres kodunuzu öğrenebileceksiniz.



Son Güncelleme: 12.12.2020 15:29
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Anahtar Kelimeler:
Kodlu Adres SistemiAdresNüfus Ve Vatandaşlık Işleri
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