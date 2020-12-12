Kodlu adres sistemi nedir? Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor

İngiltere’de ve başka ülkelerde kullanılan kodlu adres sistemi, Türkiye’de de uygulamaya koyuluyor. Vatandaşlar, bir yere adreslerini verecekleri zaman tedirgin oluyorlar. Bu bazen kargo işlemlerinde, bazen nüfus müdürlüklerinde sıkça vatandaşı tedirgin ediyor. Artık bu tedirginlikler son buluyor. Vatandaşlar 9 rakamlı bir kodla adreslerini söyleyebilecekler.

Kodlu adres sistemiyle vatandaşlar, adreslerini belirtmek için 9 rakamlı kodu söyleyecekler. Başka hiçbir şey söylemelerine gerek kalmayacak. 9 rakamlı kodla bütün adres bilgileri sistemde gözükecek ve işlerini halletmiş olacaklar. Konuyla ilgili, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, “Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, ‘adres kodu’ başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok” dedi.

NASIL ALINACAK?

Test aşamasında olan uygulama henüz tamamlanmadı. Uygulama tamamlandığında e-Devlet üzerinden erişime sunulacak. Aynı zamanda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün intenet sitesinden de adres kodunuzu öğrenebileceksiniz.