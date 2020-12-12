Kodlu adres sistemi nedir? Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor

İngiltere’de ve başka ülkelerde kullanılan kodlu adres sistemi, Türkiye’de de uygulamaya koyuluyor. Vatandaşlar, bir yere adreslerini verecekleri zaman tedirgin oluyorlar. Bu bazen kargo işlemlerinde, bazen nüfus müdürlüklerinde sıkça vatandaşı tedirgin ediyor. Artık bu tedirginlikler son buluyor. Vatandaşlar 9 rakamlı bir kodla adreslerini söyleyebilecekler.
NASIL ALINACAK?
Test aşamasında olan uygulama henüz tamamlanmadı. Uygulama tamamlandığında e-Devlet üzerinden erişime sunulacak. Aynı zamanda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün intenet sitesinden de adres kodunuzu öğrenebileceksiniz.
Son Güncelleme: 12.12.2020 15:29