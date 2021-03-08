Kod adı Gölge: 10 yaşında 504 suç dosyası var!

Genel olarak 'Gölge' kod adı ile bilinen ve kadınların kabusu haline gelen B.G'nin tam 504 suç dosyası olduğu öğrenildi. İstanbul'un her noktasında suç işlediği kaydedilen yan kesinin henüz 10 yaşında olması da şaşkınlık yaratıyor. Diğer taraftan da "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılan küçük yan kesicinin genellikle sırtlarında çantaları olan kadınları takip ettiği ve çantalarından ustalıkla cüzdan ve cep telefonlarını aldığı biliniyor.

Emniyet güçleri tarafından fakat yaşında dolayı ceza alamadığı için yargılanamayan B.G. her defasında serbest bırakılmak zorunda kalındı. Gözlem altına alınan ve bir dönem sosyal hizmetlere bağlı çocuk yurtlarına yerleştirilen B.G. bir yolunu bulup buralardan kaçarak suça tekrar geri dönüş yaptı.

Ailesinin cezaevine olması nedeniyle bir ara da Tunceli'de bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirilen küçük yan kesici oradan da kaçarak İstanbul'a döndü. Şikayetçi eden kişilerin sıç dosyalarına bakılınca 504 dosyaya erişilirken bir de polise şikayet etmeyenlerin de olduğu bilinirse bu sayının binlerceye çıktığı değerlendiriliyor. B.G.'nin babasının 58 suç kaydı bulunduğu öğrenilirken 10 yaşında adeta suç makinesi olan B.G. hakkındaki bir diğer iddianın 18 yaşından küçük olmasından dolayı ailesi tarafından suça sürüklenmiş olabileceği düşünülüyor.