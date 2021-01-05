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Kod 29 nedir? Kod 29 ile işten çıkarıldım ne yapmalıyım? Neden işsizlik maaşı alamıyorum?

Kod 29 nedeniyle işten çıkarılanların sayısı giderek artıyor. İşten çıkarılan vatandaşlar Kod 29 nedir, kod 29 ile işten çıkarıldım ne yapmalıyım ve neden işsizlik maaşı alamıyorum sorularını araştırıyor.

05 Ocak 2021 Salı 16:59
Kod 29 nedir? Kod 29 ile işten çıkarıldım ne yapmalıyım? Neden işsizlik maaşı alamıyorum?
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Koronavirüs salgını sürecinde işsiz olan kişilere işsizlik maaşı veriliyor. İşsizlik ödeneği işten çıkarılan kişilere devlet tarafından verilmektedir. Ancak işsizlik ödeneği belli kurallara uygun olunması halinde veriliyor.

Bilindiği gibi bir kişinin işsizlik ödeneği alması için işten çıkarılmadan önce son 3 yıl içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması ve son 120 gün içerisinde aktif olarak çalışması gerekiyor. Bunların yanı sıra kendi isteği ve kusuru olmaması halinde işten çıkarılmış olması gerekmektedir.

İşçi işten çıkarıldığında ihbar ve kıdem tazminatı alır ve kendi isteği dışında çıkarılması halinde işsizlik ödeneği alır. Ancak bazı işverenler 4857 sayılı İş Kanunu’nun ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olma maddesinin göstererek işçilere tazminat vermediği gibi bu nedenle işten çıkarılan kişi işsizlik ödeneği de alamıyor.

İşveren işten çıkaracağı kişiyi 10 gün içinde SGK’ya bildirmek zorundadır. Bu bildirimde işten çıkarılma nedeni de beyan edilmektedir. İşten çıkarılma nedeni kod numarasıyla işaretlenerek gerçekleştirilir. Bir işçi sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılıyorsa 24 kodu işaretlenir. İyi niyet ve ahlak kurallarının kodu ise 29’dur.

Son günlerde kod 29 ile işten çıkarılan kişi sayısını artmaya başladı. Bu kişiler tazminatlarını alamadığı gibi işsizlik maaşlarını da alamıyor. 29 koduyla işten çıkarılan ve düzeltme beyanında bulunan birçok kişinin de talebi reddediliyor. Söz konusu düzeltme işlemi işten çıkarılmanın ardından 10 gün içinde SGK’ya yapılıyor.

Bu 10 günlük süre içerisinde işçi düzeltme başvurusu yapamıyor ve bu nedenle İŞKUR üzerinden verilen işsizlik ödeneğini alamıyor. 2002 yılından itibaren verilen işsizlik maaşına toplamda 13 milyon 610 bin 569 kişi başvurmuş ve bu kişilerden sadece 8 milyon 11 bin 170 kişi maaş alabilmiş. Ayrıca son yıllarda prim günü ve hizmet süresine uysa dahi, işsizlik maaşı alamayan kişilerin maaş alama sebebi olarak 29 kod numarası öne çıkıyor.

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren birçok firma işçi sayısını azaltmaya gitti. Bu azaltma sürecinde işçilerin çıkarılma sebebi olarak ise kod 29 öne çıktı. Kod 29 ile işten çıkarılan kişiler almaya hak kazandıkları günlük 29,24 TL nakdi desteği de alamıyor. İşçi ve işveren arasında çatışma çıkaran bu durum birçok davanın da konusu olmuş durumda. Öte yandan açılan davalarda da uzun sürdüğünden bu süre içerisinde işçinin ücret alamaması çok zor durumları ortaya çıkarıyor.

Tüm bu durumların karşısında dava açan işçi davayı kazandığı takdirde dahi, haksız yere işten çıkaran işverene herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Bu durum bir açık olarak görülüyor ve işverenler tarafından kullanılıyor. Bu nedenle yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 16:59
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