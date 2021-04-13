Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?

Kod-29 nedir?

Geçen yıl SGK’nın araştırma çevresinde yaptığı kod-29’la işten çıkarılanların sayısı 176 bin 662 kişiyi buldu. Kod 29, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fesih kısıdının istisnaları arasında bulunan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” içinde işten çıkarılma sebeplerinden biridir.

yönetici iş aktini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmakta. Ve bu işlemi yaparken işçiye bir kodla vurguluyor. Bu kodlardan biride işte 29 numaralı olandır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda geçen bildirgelere göre çalışan kişi orda belirtilen herhangi bir sebepten dolayı hata yaparsa işten çıkarılmaya tabii tutulur. İş Kanunu’nun “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı 25/2 maddesi, yasakta istisna dışında tutulmaktadır. Bu maddede belirtilen fiiller dahilinde işçinin, işten ayrılış kodlarına çıkış yapılmaktadır.

25/2 maddesinde içeriğinde çalışan bir işçiye herhangi bir cinsel tacizde bulunulmak, işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmiş olma ya da iş yerine bu tür maddeleri sokmak ve çalıştığı iş yerinden herhangi bir şey çalmak yani hırsızlık bu maddelerin içerisinde yer almaktadır.

Kod-29 ile işten çıkarılmanın sonuçları?

Herhangi bir kod-19 da işlenen maddeden bir suç işlemişseniz işten çıkarılıp hatta buna ek olarak kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi faydalarda yararlanamıyorsunuz. Bunun yanı sıra ek bir ödenekte alamıyorsunuz. Yeni bir işe dahil olurken bile bu kod-19 damgalı bir şekilde size lanse edilmektedir.