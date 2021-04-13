İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?

Gün geçtikçe kod-29 kavramıyla işten çıkarılanları daha çok duymaya başladık. Peki nedir bu kod-29 ? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası.

13 Nisan 2021 Salı 12:20
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
Takip Et:

Kod-29 nedir?

Geçen yıl SGK’nın araştırma çevresinde yaptığı kod-29’la ten çıkarılanların sayısı 176 bin 662 kişiyi buldu. Kod 29, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fesih kısıdının istisnaları arasında bulunan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” içinde işten çıkarılma sebeplerinden biridir.

İşveren yönetici iş aktini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmakta. Ve bu işlemi yaparken işçiye bir kodla vurguluyor. Bu kodlardan biride işte 29 numaralı olandır.

 4857 sayılı İş Kanunu’nda geçen bildirgelere göre çalışan kişi orda belirtilen herhangi bir sebepten dolayı hata yaparsa işten çıkarılmaya tabii tutulur. İş Kanunu’nun “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı 25/2 maddesi, yasakta istisna dışında tutulmaktadır. Bu maddede belirtilen fiiller dahilinde işçinin, işten ayrılış kodlarına çıkış yapılmaktadır.

25/2 maddesinde içeriğinde çalışan bir işçiye herhangi bir cinsel tacizde bulunulmak, işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmiş olma ya da iş yerine bu tür maddeleri sokmak ve çalıştığı iş yerinden herhangi bir şey çalmak yani hırsızlık bu maddelerin içerisinde yer almaktadır.

Kod-29 ile işten çıkarılmanın sonuçları?

Herhangi bir kod-19 da işlenen maddeden bir suç işlemişseniz işten çıkarılıp hatta buna ek olarak kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi faydalarda yararlanamıyorsunuz. Bunun yanı sıra ek bir ödenekte alamıyorsunuz. Yeni bir işe dahil olurken bile bu kod-19 damgalı bir şekilde size lanse edilmektedir.




Son Güncelleme: 13.04.2021 12:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kod29IştençıkarılmaAhlak KurallarıIşkanununİşveren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok Market 16 - 20 Nisan 2021 hafta sonu indirimli ürünler broşürü
Şok Market 16 - 20 Nisan 2021 hafta sonu indirimli ürünler broşürü
Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?
Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?
İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? 13 Nisan Salı İstanbul akşam ezanı saati kaç?
İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? 13 Nisan Salı İstanbul akşam ezanı saati kaç?
Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Oruca niyet zamanı
Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Oruca niyet zamanı
Kimler oruç tutmayabilir? Ramazan orucu kimlere farzdır?
Kimler oruç tutmayabilir? Ramazan orucu kimlere farzdır?
Burun kanaması, el kesilmesi orucu bozar mı? Kan akması orucu bozar mı?
Burun kanaması, el kesilmesi orucu bozar mı? Kan akması orucu bozar mı?

Popüler Haberler

Şok Market 16 - 20 Nisan 2021 hafta sonu indirimli ürünler broşürü
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kaç yaşında? nerelidir?
Bugün kimin maçı var? TV 13 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmenin anlamları
13 Nisan 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
13 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?
Emziren anneler oruç tutabilir mi?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Erken emekli nasıl olabilirim? Erken emekli olma şartları ve dikkat edilmesi gerekenler
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Kaan karakteri kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sahurda ezan okunurken su içilir mi, oruç bozulur mu?
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Oruca niyet zamanı
13 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 13 Nisan 2021 Salı tarihli önemli gelişme
13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.