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Kocasına başkasından gelen mesajı görünce kıskançlık krizine girdi! Feci son

Muğla'da Dalaman'da yaşayan Melisa Kılıç, eşi ile telefonuna başka bir kadından gelen mesaj yüzünden kavga etti. KAvga esnasında bıçağın üstüne düşen, eşi Burhan Kılıç hayatını kaybetti.

06 Nisan 2021 Salı 09:19
Kocasına başkasından gelen mesajı görünce kıskançlık krizine girdi! Feci son
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Muğla Dalaman'da yaşayan K. ailesinin kıskançlık kavgası ölümle bitti.

Dalaman'da yaşayan K. ailesinden 28 yaşındaki Burhan K. 'nin telefonuna bir başka kadından mesaj geldi. O esnada alkol alan Burkan K. ve eşi Melisa K. arasında gelen mesaj sebebiyle tartışma çıktı.Çift arasında çıkan kavgada Burhan k. bıçakla yaralandı. Eve gelen 112 sağlık personeli yapılan ilk müdahaleden sonra Burha K.'yı hastaneye kaldırdı ancak talihsiz adam hayatını kaybetti. 

Dün yaşanan bu olaydan sonra Melisa K. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Bugün Melisa K.'nın olaya ilişkin vermiş olduğu ifade ortaya çıktı.

'SANIRIM BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

25 yaşındaki genç kız, eşiyle arasında tartışma çıktığını Burhan K.'nın alkollü olduğunu, ve kendisine saldırdığını sonrasında ise oalyın nasıl olduğunu bilmediğini söyledi. Melisa K. 'sanırım bıçağın üzerine düştü" dediği öğrenildi.

Melisa K. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.



Son Güncelleme: 06.04.2021 09:19
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaDalamanKıskançlık
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