Kocası tarafından vurulan genç anne yaşam savaşını kaybetti

Bilecik'te yaşayan Onur ve Cemiler Acar çifti 2019 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi. Ancak aradan geçen bir sene sonra çiftlerden Cemile Açar eşiyle anlaşamadığı içn boşanma davası açtı.Ancak yaşan bu süreçte Cemile Acar aynı zamanda eşi ile yaşanan tartışma ve kavgalar sebebiyle eşinden şikayetçi olmuştu.
HAYATINI KAYBETTİ GERİDE 10 AYLIK BEBEĞİNİ BIRAKTI
Ancak bugün gelen üzücü haberle birlikte boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanan Cemile Acar, 10 günlük mücadele sonrasında yaşama savaşını kaybetti. Acar'dan geriye ise arkasında 10 aylık bir bebek kaldı.
Son Güncelleme: 27.11.2020 23:58