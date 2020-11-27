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Kocası tarafından vurulan genç anne yaşam savaşını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Bilecik'te yaşanan olayda Onur Acar boşanma sürecinde olduğu eşi Cemile Acar ve kayınpederini vurmuştu.Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Cemile Acar bugün yaşam savaşını kaybetti.

27 Kasım 2020 Cuma 23:58
Kocası tarafından vurulan genç anne yaşam savaşını kaybetti
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Bilecik'te yaşayan Onur ve Cemiler Acar çifti 2019 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi. Ancak aradan geçen bir sene sonra çiftlerden Cemile Açar eşiyle anlaşamadığı içn boşanma davası açtı.Ancak yaşan bu süreçte Cemile Acar aynı zamanda eşi ile yaşanan tartışma ve kavgalar sebebiyle eşinden şikayetçi olmuştu. 


Onur Acar geçtiğimiz günlerde hakkında görüle ceza davası sonrasında adliye önünde kayın pederi Abdullah Duman ve boşanma aşamasında olduğu Cemile Acar'a kurşun yağdırmış ve daha sonra polis tarafından yakalan zanlı Onur Acar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kayınpeder Abdullah Duman olay yerinde hayatını kaybederken Cemiler Acar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ GERİDE 10 AYLIK BEBEĞİNİ BIRAKTI

Ancak bugün gelen üzücü haberle birlikte boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanan Cemile Acar, 10 günlük mücadele sonrasında yaşama savaşını kaybetti. Acar'dan geriye ise arkasında 10 aylık bir bebek kaldı.

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 23:58
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Anahtar Kelimeler:
BilecikOnur AcarCemile Acar
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