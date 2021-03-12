Kocakarı fırtınası nedir, ne zaman olur? 2021 Berdül'acüz kocakarı soğukları tarihleri

Koca Karı Fırtınası’nın ne olduğu herkes tarafından merakla araştırılan bir konu haline geldi. Berdül’acüz, omurgamızda bulunan kuyruk sokumu denilen son kemiğin ismi olan ‘Acüz’den türetilmiştir. Soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme yapılmıştır. Herkes Kocakarı Fırtınasının ne zaman olduğuyla beraber bu soğukların ne zaman başladığını merakla araştırıyor.

Mart ayının ortalarında havanın soğuk olduğu 7 güne genel bir ad olan Berdül’acüz veyaadı verilmiştir. Kocakarı Fırtınası 11-17 Mart tarihleri arasından hissedilen soğuklardır.

Kocakarı Fırtınası hangi tarihte?

Berdül’acüz veya Kocakarı soğukları adı verilmiştir. Berdül’acüz ‘Acüz’ omurgamızda yer alan ‘kuyruk sokumu’ denilen kemiğin ismidir. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı bu şekilde bir benzetme yapılmıştır. Bu kelime Arapçada kocakarı manasına gelen ‘acüze’ sözcüğü ile karıştırıldığından, bununla beraber bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının ölmesi sebebiyle Mart ayında yaşanan soğuklara kocakarı soğukları adı verilerek günümüze kadar gelmiştir.