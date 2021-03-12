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Kocakarı fırtınası nedir, ne zaman olur? 2021 Berdül'acüz kocakarı soğukları tarihleri

Kocakarı fırtınası nedir? Kocakarı fırtınası ne zaman yaşanır? Kocakarı fırtınası ne demek? Kocakarı fırtınasının tarihi nedir? Berdül'acüz nedir? Berdül'acüz soğukları ne zaman? Berdül'acüz ve kocakarı fırtınasının ne zaman yaşanacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

12 Mart 2021 Cuma 22:51
Kocakarı fırtınası nedir, ne zaman olur? 2021 Berdül'acüz kocakarı soğukları tarihleri
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Koca Karı Fırtınası’nın ne olduğu herkes tarafından merakla araştırılan bir konu haline geldi. Berdül’acüz, omurgamızda bulunan kuyruk sokumu denilen son kemiğin ismi olan ‘Acüz’den türetilmiştir. Soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme yapılmıştır. Herkes Kocakarı Fırtınasının ne zaman olduğuyla beraber bu soğukların ne zaman başladığını merakla araştırıyor.

Mart ayının ortalarında havanın soğuk olduğu 7 güne genel bir ad olan Berdül’acüz veya Kocakarı soğukları adı verilmiştir. Kocakarı Fırtınası 11-17 Mart tarihleri arasından hissedilen soğuklardır.

Kocakarı Fırtınası hangi tarihte?

Berdül’acüz veya Kocakarı soğukları adı verilmiştir. Berdül’acüz ‘Acüz’ omurgamızda yer alan ‘kuyruk sokumu’ denilen kemiğin ismidir. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı bu şekilde  bir benzetme yapılmıştır. Bu kelime Arapçada kocakarı manasına gelen ‘acüze’ sözcüğü ile karıştırıldığından, bununla beraber bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının ölmesi sebebiyle Mart ayında yaşanan soğuklara kocakarı soğukları adı verilerek günümüze kadar gelmiştir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
BerdülacüzKocakarı FırtınasıKocakarı SoğuklarıKış
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