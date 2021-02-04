Kocaeli'nde seyir halinde bulunan halk otobüsü alev alev yandı

Akşam saatlerinde Kocaeli Hereke mevkiinde meydana gelen yangın olayında İzmit- Gebze arasında yolcu taşıyan bir halk otobüsü yolda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.İlk önce motor bölümünden başlayan yangını otobüs şoförü fark etti. Hemen aracı yol kenarına çeken otobüs şoförü yangına müdahale etti. Panik yaratan olayda yolcular ve otobüs şoförü hemen itfaiyeyi arayarak yardım istediler. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak otobüste çıkan yangını söndürdü.

Otobüs içerisinde bulunan 3 yolcu başka araca aktarılarak gönderildi. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken otobüs kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.