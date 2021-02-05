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Kocaeli'nde sahte tarım ilacı operasyonu! Tam 20 milyon lira değerinde tarım ilacı ele geçirildi...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından sahte tarım ilacı yapıldığı öğrenilen bir depoya baskın düzenledi. Yapılan baskında çok sayıda tarım ilacı imalatında kullanılan malzeme bulundu. Piyasa değeri tam tamına 20 milyon lira olan tarım ilacının yanı sıra 18 göçmen çalışanda sınır dışı edildi.

05 Şubat 2021 Cuma 00:00
Kocaeli'nde sahte tarım ilacı operasyonu! Tam 20 milyon lira değerinde tarım ilacı ele geçirildi...
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Kocaeli’nde Tarım İlacı Operasyonu! Tam Tamına 20 Milyon Lira Değerinde Tarım İlacı Ele Geçirildi!

Kocaeli’nın Körfez ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından sahte tarım ilacı imalatı yapılan bir depoya baskın yapıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri sahte tarım ilacı imal eden bir depoya baskın düzenledi. Piyasa değeri 20 milyon TL olan sahte tarım ilacı ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde sahte tarım ilacı üretimi yapılan bir depo olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri dün sabah depoya yaptıkları baskında, üretim ekipmanları ve tam tamına 20 milyon lira değerindeki tarım ilaçlarını ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık olarak 20 milyon lira olan 1240 torba sahta tarım ilacı, 48 torba tarım tozu, 41 torba calcium carbonat, 51 torba amonyum sülfat, 12 torba lactalis, 7 torba spemat, 268 litre movento, bin 80 adet calyps, 540 litre tiner, 140 kilogram sentetik demir tozu, 14 bin 500 litre yağ, 4 bin 250 litre karma sıvı, farklı ilaç firmalarının adına düzenlenmiş çeşitli ebatlarda 24 bin 521 adet karton kutu, 9 bin adet plastik kutu, 70 adet folyo, 7 bin 500 adet üzerinde firma ismi yazılı şeffaf bant, 65 bin 665 adet ölçek, 3 bin 500 adet poşet, 22 bin adet kapak ve 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diğer yandan baskın yapılan işletmede 18 kaçak göçmenin de çalıştırıldığı öğrenildi. Göçmenler sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildiler. 

Sahte tarım ilacı üretimiyle ilgili olarak 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekiplerinin işletme sahibinin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

İşte baskın yapılan depoya ait görüntüler;



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:00
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Kocaeli Sahte Tarım İlacı BaskınıKocaeli Körfez İlçesiSahte Tarım İlacı Baskını
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