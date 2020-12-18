Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir bina altındaki mühendislik firmasında doğalsı gerçekleşti. Patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Öğlen 12:30 sularında gerçekleşen olayda alınan bilgiye göre mühendislerden Volkan T.’nin proje çalışması kapsamında kullandığı bütan ve propan içerikli gaz tüpünün patladı.

Patlamadan 5 dakika önce 3 çalışanın yan binaya gitmeleriyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Patlamadan haber alan Volkan T. Ve çalışanları iş yerine dönüp ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler incelemelere başladı.