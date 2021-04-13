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Kocaeli'nde korkunç olay! Yangında ölen kişinin elleri ve ayakları zincirle bağlanmış

Kocaeli Körfez'de dün yaşanan yangın faciasında evde yanarak hayatını kaybeden kişinin ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu öğrenildi. Harekete geçen polis soruşturmayı derinleştirdi.

13 Nisan 2021 Salı 16:08
Kocaeli'nde korkunç olay! Yangında ölen kişinin elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
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Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciası dün Kocaeli Körfez'de yaşanmıştı.

Dün akşam üzeri saat:18.30 sularında ilçede yaşayan 35 yaşındaki Ercan Dublacı’nın evinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıkmıştı.Kısa sürede evi saran alevleri gören mahallelinin ihbarıyla yangın olduğu bölgeye itfaiye ve 112 sağlık personeli yönlendirilmiş ve yangının çıktığı eve gelen ekipler kısa süre içinde yangını söndürmüş ve içerde Dublacı'nın cansız bedenine ulaşmıştı.

Elleri ve ayakları zincirle bağlanmış

Yapılan inceleme sonrasında polis evinde içinde cansız bedenine ulaşılan Dublacının ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanmış olduğunu tespit etti ve soruşturmayı çok yönlü olarak derinleştirdi. Öte yandan 35 yaşındaki adamın kağıt toplayıcısı olduğu ve psikolojik problemleri olduğuda öne sürüldü.

 

 

 

 


 




Son Güncelleme: 13.04.2021 16:08
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliYangın
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