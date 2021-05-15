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Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü

Son dakika haberi Kocaeli’nden geldi. İzmit de yaşanan olay herkesin kanını dondurdu. Genç ailesini rehin alarak tehlikeli konuşmalar yaptı. İkna edilemeyen genç kötü sonu getirdi. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç hakkında araştırmalar başladı. Konu hakkında detaylar haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:46
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
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Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar Mahallesi’nde yaşanan olay korkulu anlar yaşattı. E.B(28) tarafından rehin alınan aile yardım çığlıkları duyurmaya çalıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç annesi ve kuzenleri tarafından ikna edilmeye çalışsa da kimseyi dinlememeye devam etti.  Tehlikeli anlar yaşan olay yerinde tüfek sesi de duyuldu.

Rehin aldığı babası Ali B. oğlu E.B tarafından tüfek ile öldürüldü. Bunun yanı sıra kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarma görevlisini de yaraladı. Olay yerinde müdahale edilen baba Ali B. tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi. Yaralılar ise gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gencin yanında bulunan annesi ise tüm iknalara rağmen alınamadı.

Yaralı olarak ele geçirildi

Psikolojik sorunları olan genç tüm çabalara rağmen teslim olmadı. Olay yerinde bulunan özel harekat polislerin müdahalesi ile genç yaralı şekilde ele geçirildi. Ciddi bir yaralanması olmayan E.B hastaneye kaldırılarak tedavi gördüğü bilgisi alındı. Babasını öldüren genç annesine zarar vermeden polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Seher B. ise kontrolleri sağlanması için hastaneye götürüldü.

15 yıl önce amcasını öldürmüş

Genç hakkında araştırmalar sonucunda geçmişinin kirli olduğu öğrenildi. Suçlu E.B 15 yıl önce amcasını öldürdüğü bilgisi alındı. Olay yerinde rehinelerin olduğu ev drone ile gözlem yapıldı. Genç tarafından tüfek sıkılması ile yaralıların sayısı 6’yı bulurken bu saçmalar ise ekip araçlarına da geldi. E.B’nin göz altına alınması ile ev çevresinde gözlemler ve incelemeler devamlılığını sürdürüyor.


Son Güncelleme: 15.05.2021 23:46
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Anahtar Kelimeler:
TüfekölümYaralama
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