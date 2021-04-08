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Kocaeli'nde kış geri geldi!

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yaşamın olumsuz etkilenmemesi adına Belediye ekipleri, yoğun bir şekilde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 23:43
Kocaeli'nde kış geri geldi!
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Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar Kocaeli’de, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yaklaşık 5 saattir devam eden kar yağışına karşı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yol açma çalışması yapıyor. Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesinde ve Gölcük Erikli Tepe’de etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli’nde bahar beklenirken bir anda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının başlamasıyla birlikte her yer beyaza büründü. Sıcaklıkların 4 derece birden düşmesi beklenmeyen kar yağışına sebep oldu. Yaklaşık olarak 5 saat süren aralıksız kar yağışı ile birlikte Belediyeye ait araçlar ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öte yandan Kartepe ilçesi sınırları içerisinde bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesinde ve Gölcük Erikli Tepe’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılırken tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. 



Son Güncelleme: 08.04.2021 23:43
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKarYağış
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