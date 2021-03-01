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Kocaeli'nde kıraathaneye kumar baskını: 19 kişiye ceza kesildi!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında içeride kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası kesilirken kıraathane sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Kocaeli'nde kıraathaneye kumar baskını: 19 kişiye ceza kesildi!
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri tarafından düzenlenen baskına içerde bulunan 19 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için idari para cezası kesildi. Kıraathane sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisini almasının ardından operasyon kararı aldı. Baskın yapan ekipler, kıraathane içerisinde kumar oynayan 19 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları tespit edilen 19 kişiye para cezası kesildi. Baskın yapılan kıraathanenin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kıraathane sahibi hakkında Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan dolayı adli işlem başlatıldı.



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:01
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Kıraathaneye BaskınPandemiKoronavirüsKocaeli Kumar Baskını
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