Kocaeli'nde kaza! 2'si çocuk 3 yaralı var

1'i bebek, 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı trafik kazası sabah saatlerinde Kocaeli İzmit'te yaşandı.
Uğur G. isimli sürücünün kullandığı otomobil ilçede seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada Mehmet Ç.'nin sürücüsü olduğu özel otomobil ile bir anlık dikkatsizlik sonucu çarpıştı.
1'i bebek, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 16.03.2021 11:54