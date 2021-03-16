Kocaeli'nde kaza! 2'si çocuk 3 yaralı var

1'i bebek, 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı trafik kazası sabah saatlerinde Kocaeli İzmit'te yaşandı.

Uğur G. isimli sürücünün kullandığı otomobil ilçede seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada Mehmet Ç.'nin sürücüsü olduğu özel otomobil ile bir anlık dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

1'i bebek, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarda bulunmasıyla birlikte kaza yerine polis, ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan ve bariyerlere çıkarak durabilen araç içinde bulunan 1'i bebek 2 çocuğun ve sürücünün eşinin yaralandığını tespit etti.

Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.