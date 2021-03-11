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Kocaeli’nde işten dönen bir vatandaş yanan eviyle karşılaştı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir vatandaş iş dönüşü evini alevler içerisinde buldu. Yangın sonucunda birçok mal kaybı meydana geldi.

11 Mart 2021 Perşembe 19:38
Kocaeli’nde işten dönen bir vatandaş yanan eviyle karşılaştı
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda işten dönen bir vatandaş evinin ateş aldığını gördü. Alevler içerisinde yanan eviyle karşılaşan vatandaş hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Geçtiğimiz sene eşini kaybettiği için yalnız yaşamakta olan vatandaş iş yerinden döndüğünde zemin kattan dumanların yükseldiğini fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yayılmadan söndürmeyi başardı. Yangının sebebinin elektrik arızası olduğu saptandı. Olay sonucu evin içerisinde birçok mal kaybı meydana geldi, yaralanan olmadı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliDarıcaEvi YandıYangın
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