Kocaeli’nde işten dönen bir vatandaş yanan eviyle karşılaştı

11 Mart 2021 Perşembe 19:38
Kocaeli
’nin Darıca
ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda işten dönen bir vatandaş evinin ateş aldığını gördü. Alevler içerisinde yanan eviyle karşılaşan vatandaş hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Geçtiğimiz sene eşini kaybettiği için yalnız yaşamakta olan vatandaş iş yerinden döndüğünde zemin kattan dumanların yükseldiğini fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın
ı yayılmadan söndürmeyi başardı. Yangının sebebinin elektrik arızası olduğu saptandı. Olay sonucu evin içerisinde birçok mal kaybı meydana geldi, yaralanan olmadı.
Son Güncelleme: 11.03.2021 19:38
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