Kocaeli’nde işten dönen bir vatandaş yanan eviyle karşılaştı

’ninilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda işten dönen bir vatandaş evinin ateş aldığını gördü. Alevler içerisinde yanan eviyle karşılaşan vatandaş hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Geçtiğimiz sene eşini kaybettiği için yalnız yaşamakta olan vatandaş iş yerinden döndüğünde zemin kattan dumanların yükseldiğini fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleriı yayılmadan söndürmeyi başardı. Yangının sebebinin elektrik arızası olduğu saptandı. Olay sonucu evin içerisinde birçok mal kaybı meydana geldi, yaralanan olmadı.