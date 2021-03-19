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Kocaeli'nde bir paraşütçü ağaca asılı kaldı

Kocaeli Kartepe'de yamaç paraşütü ile atlayan bir vatandaş paraşütün biranda havada kapanması ile düşerek 15 metre yükseklikteki ağacın tepesinde mahsur kaldı. Fark edilen paraşütçü JAK kipleri tarafından yara almadan kurtarıldı.

19 Mart 2021 Cuma 20:33
Kocaeli'nde bir paraşütçü ağaca asılı kaldı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan Kartepe Kayak Merkezi  zirvede meydana gelen olayda edinilen bilgilere yamaç paraşütü ile atlayış yapan bir vatandaşın paraşütü rüzgârın etkisi ile bir anda kapanarak paraşütçü ormanlık araziye düştü. 15 metre uzunluğundaki ağacın tepesinde asılı kalan paraşütçü inemeyerek ağaçta mahsur kaldı. 

Yaşanan olay sonrasında kayak pistlerini kontrol etmek için devriye gezen Kocaeli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, paraşütle düşen ve ağaç üzerinde mahsur kalan vatandaşı fark ederek hemen kazanın yaşandığı bölgeye ulaştı.

JAK timleri kurtardı

Ağacın tepesinde mahsur kalan vatandaş, JAK ekipleri tarafından teknik malzeme ile bulunduğu yerden hiçbir yara almadan kurtarıldı. Durumun iyi olduğu öğrenilen paraşütçü JAK timlerine ait kar motosikleti ile kayak merkezine götürüldü.

Düşme anı aksiyon kamerasında

Diğer taraftan paraşütçünün paraşütle ormanlık alana düşme anları ise aksiyon kamerası ile anbean kaydedildi. Vatandaşın kaskında bulunan aksiyon kamerasına yansıyan görüntülerde, paraşütçünün atlayış yaptıktan çok kısa bir süre sonra paraşütünün kapandığı ve düştüğü görülürken ağaç tepesinde mahsur kaldığı anlar kaydedildi.

Yaanan olayda  JAK ekipleri tarafından sans eseri farkedilen paraşütçü hiçbir yara almadan sağ sağlım kurtarılarak kayak merkezine götürüldü.Sağlık durumu kontrol edilen paraşütçünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken yamaç paraşütü yapacak olan vatandaşlar rüzgarlı havaya dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.



Son Güncelleme: 19.03.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKaza
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