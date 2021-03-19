Kocaeli'nde bir paraşütçü ağaca asılı kaldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan Kartepe Kayak Merkezi zirvede meydana gelen olayda edinilen bilgilere yamaç paraşütü ile atlayış yapan bir vatandaşın paraşütü rüzgârın etkisi ile bir anda kapanarak paraşütçü ormanlık araziye düştü. 15 metre uzunluğundaki ağacın tepesinde asılı kalan paraşütçü inemeyerek ağaçta mahsur kaldı.

JAK timleri kurtardı

Yaşanan olay sonrasında kayak pistlerini kontrol etmek için devriye gezen Kocaeli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, paraşütle düşen ve ağaç üzerinde mahsur kalan vatandaşı fark ederek hemennın yaşandığı bölgeye ulaştı.

Ağacın tepesinde mahsur kalan vatandaş, JAK ekipleri tarafından teknik malzeme ile bulunduğu yerden hiçbir yara almadan kurtarıldı. Durumun iyi olduğu öğrenilen paraşütçü JAK timlerine ait kar motosikleti ile kayak merkezine götürüldü.

Düşme anı aksiyon kamerasında

Diğer taraftan paraşütçünün paraşütle ormanlık alana düşme anları ise aksiyon kamerası ile anbean kaydedildi. Vatandaşın kaskında bulunan aksiyon kamerasına yansıyan görüntülerde, paraşütçünün atlayış yaptıktan çok kısa bir süre sonra paraşütünün kapandığı ve düştüğü görülürken ağaç tepesinde mahsur kaldığı anlar kaydedildi.

Yaanan olayda JAK ekipleri tarafından sans eseri farkedilen paraşütçü hiçbir yara almadan sağ sağlım kurtarılarak kayak merkezine götürüldü.Sağlık durumu kontrol edilen paraşütçünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken yamaç paraşütü yapacak olan vatandaşlar rüzgarlı havaya dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.