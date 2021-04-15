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Kocaeli'nde bir fabrikada feci patlama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazan patlaması ile çok sayıda kişi yaralandı.

15 Nisan 2021 Perşembe 17:54
Kocaeli'nde bir fabrikada feci patlama
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Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazanın patlaması sonucunda büyük bir panik yaşandı.

Yaşanılan feci patlama sebebiyle çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Yaşanılan patlama sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. 

Olayda 8 kişi yaralanırken ,2 kişinin durumu ağır

Akşam saatlerinde meydana gelen olay Körfez ilçesi, Yeniyalı Mahallesi'nde gerçekleşirken döküm fabrikasında üretim yapıldığı sırada kazanlardan birinin bilinmeyen bir sebeple patladığı belirtildi. Yaralıların olduğu feci patlamada 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin  yaralandığı öğrenilirken fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 17:54
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliPatlama
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