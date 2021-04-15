Kocaeli'nde bir fabrikada feci patlama

Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazanın patlaması sonucunda büyük bir panik yaşandı.

Olayda 8 kişi yaralanırken ,2 kişinin durumu ağır

Yaşanılan feci patlama sebebiyle çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Yaşanılan patlama sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay Körfez ilçesi, Yeniyalı Mahallesi'nde gerçekleşirken döküm fabrikasında üretim yapıldığı sırada kazanlardan birinin bilinmeyen bir sebeple patladığı belirtildi. Yaralıların olduğu feci patlamada 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı öğrenilirken fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

