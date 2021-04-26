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Kocaeli'nde 20 kişilik iki grup birbirine girdi! 1 yaralı 4 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 20 kişilik iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken olay ile ilgili 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:50
Kocaeli'nde 20 kişilik iki grup birbirine girdi! 1 yaralı 4 gözaltı
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Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İnönü caddesinde 20 kişilik iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken olayda 18 yaşındaki M.H.A adlı bir genç bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç çocuğun ilk müdahalesi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilerek hastaneye sevk edildi.

Şahıslar olay yerinden kaçtı

18 yaşındaki M.H.A.’nın bıçaklanmasının ardından bölgede bulunan trafik polislerinin fark eden zanlılar hemen koşarak bölgeden uzaklaştılar. Yaşanan kavga polis ekiplerine ihbar edildi.

Olay ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri kavga ile ilgisi bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 18 yaşından küçük olması sebebiyle Kocaeli Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan M.H.A’nın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKavga
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