Kocaeli'nde 20 kişilik iki grup birbirine girdi! 1 yaralı 4 gözaltı

Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İnönü caddesinde 20 kişilik iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken olayda 18 yaşındaki M.H.A adlı bir genç bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç çocuğun ilk müdahalesi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilerek hastaneye sevk edildi.

Şahıslar olay yerinden kaçtı

Olay ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

18 yaşındaki M.H.A.’nın bıçaklanmasının ardından bölgede bulunan trafik polislerinin fark eden zanlılar hemen koşarak bölgeden uzaklaştılar. Yaşanan kavga polis ekiplerine ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri kavga ile ilgisi bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 18 yaşından küçük olması sebebiyle Kocaeli Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan M.H.A’nın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

