Kocaeli'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

10 aracın birbirine girdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı trafik kazası sabah karşı TEM otoyolu Kocaeli sınırları içinde meydana geldi.

Sabah karşı saat:04.00 sularında İstanbul yönünde TEM otoyolunda seyir halinde olan yüklü bir tır, yağışında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Tır otoyolda makaslayarak yan döndü.

16 kişi yaralandı

Yüklü Tırın yolda yan yatmasından sonra otoyolda gelen, diğer araçlarda peş peşe birbirine girdi. Aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin bulunduğu zincirleme kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza bölgesine çok sayıda 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde ulaşan ekipler araçlar içinde bulunan 16 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını, can kaybının olmadığını belirledi.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken, ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu