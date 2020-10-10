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Kocaeli'de yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü

Kocaeli Karamürsel ilçesinde dün yağan sağanak yağmur ile birlikte yağmur suyu ile dolan yol çalışması alanını fark etmeyen bir kişi, yolda yürürken adımını atar atmaz boyuna kadar suya battı. Biranda can havliyle sudan çıkan şahsın düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:05
Kocaeli'de yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
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Olay dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gerçekleşti. Günlerce uyarılarda bulunulan ve vatandaşların dikkatli olması konusunda meteorolojiden gelen uyarılarda beklenen sağanak yağmur dün akşam saatlerinde etkisini gösterdiği sırada vatandaşlar aniden bastıran yağmura yakalandı. Yağmur sırasında D-130 karayolunda devam eden köprülü kavşak çalışmasında Karamürsel Alp Anıt Mezarı önünde caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kişi caddeden karşıya geçmeye çalıştığı sırada yağan sağanak yağmur ile birlikte yağmur suyu ile dolan yol çalışması yapılan alanını fark etmeyerek su dolu çukura düşerek boyuna kadar suya battı. Bir anda ne olduğunu anlamayan kişi can havliyle sudan çıkmaya çalıştı. Suya düşen kişin suya düşme anı ve çıkmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Çekilen görüntülerde suya düşen kişinin yağan yoğun yağmurdan korunmak için başını çantayla hareket halindeki araçları kolladığı ve bir fırsatı bulduğunda karşıya geçmeye hazırlanırken adımını atar atmaz su dolu çukura düştüğü görüldü. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarken başka kişilerinde çukura düşmemesi için uyarılarda bulunuyorlar.



Son Güncelleme: 10.10.2020 16:05
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliYağmur
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