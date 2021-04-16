Kocaeli'de vahşet! Yaşlı adamı elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra öldürdüler

Vahşet olay bu sabah Kocaeli Kartepe ilçesinde yaşandı.

Yaşlı adamı elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra öldürdüler

İlçede yalnız başına yaşamını sürdüren 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın oğlu Şaban Topal sabah erken saatlerde babasının evine geldi. Evin bahçesinde bulunan hayvanları besleyen Şaban Topal, sonrada babasına bakma için içeriye girdi ve kan donduran manzara ile karşılaştı.

Evin dağıtılmış ve babası Halil İbrahim Topal'ı evin salonunda hareketsiz halde ve elleri koli bandıyla bantlanmış yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Topal, durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Eve kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti.Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.