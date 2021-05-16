Kocaeli'de şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, COVID-19 ile mücadele döneminde alınan tedbirler doğrultusunda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00’e dek süreceği hatırlatıldı. Bugün yapılacak maçlar sonucunda Süper Lig şampiyonunun belli olacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Tam kapanma tedbirleri sürecinin ve COVID-19 pandemisinin halen tehdit olmaya devam etmesi nedeniyle toplu şekilde yapılacaknın salgının yayılımını olumsuz bir şekilde etkileyeceği değerlendirildiğinden; kutlamaların cadde, sokak ve meydanlarda toplu şekilde yapılmasına izin verilmeyecektir.

Kutlamaların şimdilik evlerde ve gönüllerde yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Şampiyonluk kutlamalarının, salgının etkisini azalttığı bir dönemde, hep birlikte coşkuyla yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari, konusu suç teşkil eden davranışlara da Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacaktır."