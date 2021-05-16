Kocaeli'de şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, COVID-19 ile mücadele döneminde alınan tedbirler doğrultusunda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00’e dek süreceği hatırlatıldı. Bugün yapılacak maçlar sonucunda Süper Lig şampiyonunun belli olacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
Kutlamaların şimdilik evlerde ve gönüllerde yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Şampiyonluk kutlamalarının, salgının etkisini azalttığı bir dönemde, hep birlikte coşkuyla yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari, konusu suç teşkil eden davranışlara da Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacaktır."