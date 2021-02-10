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Kocaeli’de koronavirüs önlemlerini ihlal eden 250 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli’de son zamanlarda koronavirüs vakalarında artış gözükmekte. Koronavirüs önlemlerine uymayan 250 kişiye para cezası kesildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 03:14
Kocaeli’de koronavirüs önlemlerini ihlal eden 250 kişiye para cezası kesildi
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Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Tüm hayatımızı değiştiren koronavirüs sonucu devletimizin sağlığımızı korumak adına aldığı önlemleri ihlal eden kişilere karşı idari para cezası uygulandı.

 

Toplamda 250 kişi koronavirüs kapsamında getirilen kurallara uymadığı için cezaya çarptırıldı. 8 Kişi pozitif olduğu gerekçesiyle karantina altında kalması gerekirken dışarıda yakalandı. Yasaklı alanlarda sigara içerken 26 kişi ve herhangi bir koruyucu maske takmayan 89 kişiye rastlandı. Sokağa çıkma yasağını çiğneyen 108 kişi saptandı. Bu kurallara uymayan şahısların hepsine para cezası uygulandı. Denetimler sağlımızı korumak amacıyla son hızda devam etmekte.



Son Güncelleme: 10.02.2021 03:14
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKoronavirüs
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