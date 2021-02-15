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Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen ve eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldürerek cesedini rehin alan şahıs, bir buçuk saat sonra polis ekiplerince ikna edilerek silahı ile birlikte teslim oldu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 23:01
Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı
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Edinilen bilgilere göre Kocaeli Gölcük İlçesinde akşam saatlerinde Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana gelen olayda evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E. adli bir kişi, kendisi gibi evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Hacer Ç. adlı bir kişi ile dost hayatı yaşamaya başladı. Birliktelikleri 4 yıl süren çift bir süre sonra anlaşamamaya başladı. Halim E.’den ayrılmak isteyen Hacer Ç.  ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya geldi.

 

Eşyaların alımı sırasında bir süre yalnız kalan çift arasında tartışma çıktı Halim E., Hacer Ç.’ye  4-5 el ateş ederek kadını öldürdükten sonra o sırada eşya taşıyan yakınlarına ateş etti. Hacer Ç.’nin ablası ve yakınları hızlıca olay yerinden kaçtı. Halim T. ise yaşananlar sonrasında Hacer Ç’nin cesedi ile kendisini eve kilitledi. Yaşanan dehşet olaya şahit olanlar hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yaklaşık 1-1,5 saat süren çalışmalar sonrasında Halil E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Halil E.  silah ile birlikte teslim oldu.

Ölen Hacer Ç.’nin ablası sinir krizi geçirirken sağlık görevlileri tarafından zorlukla sakinleştirebildi. Polis ekipleri tarafından Halim E.’yi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 23:01
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKadın Cinayetleri
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