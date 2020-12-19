Kocaeli'de kontrolden çıkan Tır yolcuların olduğu durağa girdi!

Dehşet veren dakikar 16 Aralık günü Kocaeli Dilovası ilçesinde yaşandı.

67 yaşındaki Hamza Çelik yük taşıdığı kendi tırı ile yolda seyir halindeyken aniden kontrolünü kaybetti. Yol boyunda kontrolsüz ilerleyen tır bir süre sonra içerisinde yolcu dolu olan bir duraya girdi.

Durağa paramparça eden yüklü tır,durağa işçi almak için gelen ve bekleyen bir işçi servisine çarparak ancak durabildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, durakta otobüs bekleyen yolcular -üzerlerine geldikleri Tıri görüp kaçması üzere şans eseri yaralanmazken, Tır çarptığı servis içinde bulunan bir işçi yaralandı.

Kazada TIR'ın sürücüsü olan Hamza Çelik'te yaralanırken, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Olay ile ilgili olarak güvenlik kamerası kayıtları bugün ortaya çıktı.