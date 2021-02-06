Kocaeli'de kaza: Sağlık personeli taşıyan araç kaza yaptı

İçinde sağlık personeli bulunan hafif ticari araç, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde refüje çarparak kaza yaptı. Kaza sebebiyle araçta bulunan 2 şahıs yaralandı. Arabayı süren Mehmet Keleş, manevra yapmak istedi ancak refüje çarptı.

Araçta bulunan ve mesleği hemşire olan Emine Balcı’nın yaralanmasıyla sonuçlanan kazadan ötürü trafik aksadı. Çevredekiler kazayı görünce 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları hastaneye götürdüler. Kaza sebebiyle trafikte yaşanan sıkışıklık, kaza yapan aracın çekilmesiyle birlikte ortadan kalktı.

