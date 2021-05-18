Kocaeli'de kayınpeder gelinini ikna etmek gittiği dünür evinde dünürü tarafından öldürüldü

Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre öğle vakitlerinde Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak üzerinde Murat Geçer, oğlu ile boşanma aşamasında olan ve evi terk ederek baba evine giden gelini ile konuşmak için gelininin babası Yaşar L.'nin evine gitti.

GELİNİN İKNA ETMEK İSTERKEN KAVGA ÇIKTI

Murat Geçer gelininin eve dönmesi için öğütlerde bulunurken dünürü Yaşar L. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada gelinin babası Yaşar L., mutfaktan aldığı bıçakla Murat Geçer’e saldırarak adamı göğsünden bıçakladı.

DÜNÜR DÜNÜRÜ BIÇAKLADI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır bir şekilde yaralanan Murat Geçer, oğlu tarafından yakınlarda bir hastaneye yetiştirildi. Öte yandan Yaşar L. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Murat Geçer hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Murat Geçer’in akrabaları aldıkları ölüm haberi karşısında sinir krizi geçirdiler. Olayla ilgili başlayan soruşturma devam ediyor.