Kocaeli'de iki yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Can kaybının yaşanmadığı, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazası bugün Kocaeli'de yaşandı.
8 kişi yaralandı
Kaza gören diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza bölgesine çok sayıda 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede otobüs sürücüleri dahil 8 kişinin yaralandığını tespit etti.
Yaralılar kurtarma ekipleri tarafından otobüslerin içinden çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sonrasında çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü bir şekikde sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 30.05.2021 01:32