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Kocaeli'de iki yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Farklı firmalara ait iki yolcu otobüsü seyir halindeyken, Kocaeli sınırları içinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 8 kişi yaralandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 01:32
Kocaeli'de iki yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Can kaybının yaşanmadığı, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazası bugün Kocaeli'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre iki farklı firmay ait yolcu otobüsü Kocaeli - Ankara otoyolunda Ankara yönünde seyir halindeyken, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu kafa kafaya çarpıştı. 

8 kişi yaralandı

Kaza gören diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza bölgesine çok sayıda 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede otobüs sürücüleri dahil 8 kişinin yaralandığını tespit etti. 

Yaralılar kurtarma ekipleri tarafından otobüslerin içinden çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sonrasında çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü bir şekikde sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:32
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu OtoyoluKazaTrafik Kazası
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