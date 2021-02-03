Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Kocaeli Gebze Pelitli Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında yangın meydana geldi. Geri dönüşüm firması depolama alanında bulunan geri dönüşüm malzemelerin tutuşması üzerine yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesi ise paniğe sebep oldu. Bir anda alevlerin gökyüzünü kapladığı alanda çalışanların 112 Acil Yardım ekiplerini aramaları ile yangın bölgesine Kocaeli'nin tüm ilçelerinden ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.Söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip dahil oldu.

Alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasına çok sayıda itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yanan bölgeye müdahalelerde bulunan itfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucunda yangını 4 saatte kontrol altına alabildi.

Alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başlarken, yangının çıkış sebebinin pres makinesi kaynaklı olduğu iddiaları ortaya atıldı.